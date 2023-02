PS5 : un restaurant Horizon, une réplique du GT Café et la hache de Kratos seront cette semaine à Paris

Maintenant que la PS5 est de nouveau en stock (vous pouvez par exemple acheter un pack avec la console, God of War Ragnarök et NBA 2K23 pour 639,99 € à la Fnac), Sony Interactive Entertainment va aussi relancer la communication autour de sa console. En plus de sa campagne publicitaire Live from PS5, il va ainsi aussi proposer 3 expériences en lien avec les univers de ses jeux cette semaine à Paris.



Déjà, l'Horizon Restaurant sera ouvert seulement du jeudi 9 au samedi 11 février au 45 rue Saint-Honoré à Paris, avec des services de 60 couverts entre 11h45 et 15h30 et 18h45 et 00h00. Accessible sans réservation, malheureusement, il permettra donc à 360 chanceux de déguster un menu secret à base de plats inspirés par les tribus du jeu, comme des eryngii fossilisés, des crustacés démesurés ou des pilons de l’Ouest Interdit. Il y aura deux salles à l'ambiance différente et nous pourrons prendre des photos auprès d'une Aloy et d'un Galop-Griffe en taille réelle, ou nous approcher de bornes de démo, dans un décor imaginé par l'équipe de La Démesure.

Du 8 au 12, vous pourrez également vous rendre à La Défense pour découvrir une hache plantée et une trainée de glace sur le parvis. Il s'agira bien évidemment d'une réplique de la hache Leviathan de Kratos dans God of War Ragnarök. Et sur les mêmes dates, dans le Garage Amelot du 11e arrondissement, vous pourrez explorer une réplique du GT Café avec boisson servi par des baristas, la possibilité de monter dans des voitures d'exception et des bornes pour jouer à Gran Turismo 7.



Les prix des consommations au GT Café et à l'Horizon Restaurant n'ont pas été communiqués. Les joueurs sont d'autant plus incités à se rendre dans ces trois lieux pour partager des photographies avec le mot-dièse #LiveFromPS5 sur Instagram, afin de remporter des consoles, des accessoires et des jeux en cadeaux. De quoi vous donner des idées de sortie sur Paris cette semaine ?