PS5 : pas de rétrocompatibilité avec la PS3, la PS2 et la PS1, d'après Ubisoft

Le fonctionnement de la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 n'est pas encore tout à fait clair. Le discours officiel est que « la grande majorité des plus de 4 000 titres PS4 sera jouable sur PS5 », mais nous allons devoir repasser pour la liste définitive. Sony Interactive Entertainment n'a cependant pas encore évoqué le sujet de la rétrocompatibilité des disques PS1, PS2 et PS3, même si le fait qu'ils n'étaient pas compatibles avec la PlayStation 4 laisse peu de place à une éventuelle possibilité de les lire sur PlayStation 5.

En attendant que SIE ne donne sa version (à moins qu'il n'estime que, face à l'évidence, il n'ait pas besoin de le faire), c'est Ubisoft qui fait tomber le couperet via son site de support. Il rappelle qu'il sera possible de jouer en cross-play entre joueurs PS4 et PS5 sur les jeux compatibles, mais que, non, il ne sera pas possible de lancer ses jeux PS3, PS2 et PlayStation sur PlayStation 5.

Les joueurs sur PlayStation 4 pourront rejoindre des parties multijoueurs avec des joueurs sur PlayStation 5. La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2, ou PlayStation.

Chez la concurrence, le discours est comme prévu un peu différent, mais ça, nous le savions déjà.

Les succès débloqués sur les versions Xbox One des jeux compatibles seront transférables vers la Xbox Series X. Les joueurs sur Xbox One pourront rejoindre des parties multijoueurs avec des joueurs sur Xbox Series X. La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres Xbox One, Xbox 360, et Xbox compatibles.

Si certains avaient encore de l'espoir d'utiliser leurs disques des trois premières générations de PlayStation, voilà qui devrait calmer leurs ardeurs. Sinon, rappelons que la PlayStation 3 peut elle bel et bien lire les jeux PS1, et qu'elle peut être retrouvée à moins de 100 € chez certains revendeurs.

