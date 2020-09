PS5 : c'est officiel, il n'y aura pas de rétrocompatibilité avec la PS1, la PS2 et la PS3

Depuis la PlayStation 4, nous avons fait une croix sur la rétrocompatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3. Pourtant, certains espéraient encore que Sony Interactive Entertainment autorise la lecture des disques de toutes les consoles, un espoir déjà échaudé par l'absence de communication du constructeur à ce sujet, ou une récente sortie d'Ubisoft sur son site officiel. S'il vous fallait une dernière confirmation pour en être assuré, le fin mot de l'histoire vient d'être donné par le président Jim Ryan à Famitsu.

Sans surprise, la rétrocompatibilité des jeux des trois premières générations de machines, c'est mort.

Famitsu : Nous avons également été surpris d'apprendre que la PS5 serait compatible à 99 % avec les titres PS4. Au fait, y aura-t-il une compatibilité avec les titres PS1, PS2 et PS3 ? Jim Ryan : Nous gardions à l'esprit l'ingénierie spécialisée pour la PS5, lorsque nous avons produit l'appareil. En plus de cela, la PS4 compte déjà 100 millions de joueurs, nous pensions qu'ils devraient également vouloir jouer aux titres PS4 sur la PS5, nous avons donc inclus la compatibilité avec la PS4. Lors de la mise en œuvre de cette fonctionnalité, nous avons également concentré nos efforts sur la prise en charge simultanée du SSD haute vitesse et de la nouvelle manette DualSense. Donc, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre la mise en œuvre de cette rétrocompatibilité.

Autrement dit, si dans le fond, la rétrocompatibilité avec la PS1, la PS2 et la PS3 ne semble pas impossible sur le plan technique, SIE a privilégié une intégration profonde et soignée de la rétrocompatibilité avec la PS4. Et il a visiblement réussi son coup, car 99 % des productions de la console seront jouables sur PS5. La PlayStation 5, d'ailleurs, sera disponible le 19 novembre en France pour 399/499 €.

