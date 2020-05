PS5 : les vraies exclus next-gen devraient vite arriver, « il est temps de donner quelque chose de nouveau à la communauté »

De vrais nouveaux jeux exploitants vraiment les fonctionnalités techniques et la puissance de la PS5, disponibles rapidement après la sortie, oui c’est aussi ce que l’on attend…



Si Sony propose des jeux plus aboutis techniquement sur la PS5, et faisant une différence acec ceux de la SeX, oui Sony pourrait marquer des points…



Mais pour cela il faudra le démontrer réellement en montrant des jeux sur PS5 qui seront impossibles (à faire, à démontrer) aujourd’hui sur une SeX…



Ce qui est évidemment nettement moins évident…



Montrer que la PS5 a des jeux plus costauds (techniquement parlant) que ceux de la SeX, cela ne va pas être facile à montrer, mais si Sony arrive avec ces intentions, il va être très intéressant de voir comment Ms va répliquer en juillet avec les présentations de leurs jeux first party sur SeX…



Et pour ce qui est du prix, je pense que Sony a compris qu’ils ne pourraient pas lutter avec ce que Ms va proposer avec ses SeX/S, et ils n’essayent même plus de cacher qu’ils seront plus chers que chez Ms…