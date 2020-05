PS5 : « pas nécessairement le prix le plus bas », mais la « meilleure proposition de valeur » visée par Jim Ryan

Nous savons désormais exactement quand seront présentés les jeux de la PS5. Ce sera pour ce jeudi 4 juin 2020 à 22h00 dans le cadre d'un évènement nommé Le Futur du Jeu Vidéo. En revanche, nous ne devrions pas en apprendre beaucoup plus sur la console en elle-même, sa date de sortie ou son prix.

Le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a tout de même effleuré le sujet du tarif de la console lors d'un entretien avec CNET. Il a déclaré que lui et ses équipes « essaieront de trouver le bon prix et la bonne proposition de valeur ». Cette dernière désigne, en marketing, l'ensemble des services et avantages d'un produit qui le rendent attractif aux yeux du client. La PS5 devrait donc d'abord répondre à un besoin de technologie de pointe des joueurs, une idée confortée par d'autres propos tenus chez GamesIndustry.



L'histoire récente nous a prouvé que le jeu vidéo est l'un des passe-temps et l'une des industries, qui fait des bénéfices dans les moments économiques difficiles. C'est assez logique, les gens n'ont pas d'argent pour sortir, alors ils restent à la maison. Maintenant, qui sait à quoi ressemblera cette récession, à quel point elle sera profonde et combien de temps elle durera. Il se pourrait que le les modèles historiques qui ont été appliqués dans le passé peuvent ne plus s'appliquer à l'avenir. Je pense que la meilleure façon de résoudre ce problème est de fournir la meilleure proposition de valeur possible. Je ne veux pas nécessairement dire le prix le plus bas. La valeur est une combinaison de beaucoup de choses. Dans notre secteur, cela signifie réfléchir aux jeux, à leur quantité, à leur profondeur, à leur variété, à leur qualité, à leur prix... Tout cela et comment ils sont mis en valeur par les fonctionnalités de la plateforme.

Il semblerait que pour la PS5, PlayStation ne vise pas le prix le plus bas, mais un prix en adéquation avec la qualité visée par la console et l'offre de jeux qui l'entoure. Une stratégie somme toute assez logique quand il s'agit de proposer une machine next-gen. Reste désormais à savoir qui dévoilera publiquement le prix de sa console avant l'autre, PlayStation ou Xbox.

