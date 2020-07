Psychonauts 2 : Jack Black pousse la chansonnette façon Tenacious D pour une nouvelle bande-annonce de gamepaly

Double Fine a fait une petite apparition lors du Xbox Games Showcase afin de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Psychonauts 2, son jeu de plateforme attendu depuis de très longues années. Oui, il avait été annoncé en 2015, ça remonte, mais aujourd'hui, place au futur, et sans doute aux produits psychotropes :

Cette nouvelle bande-annonce de Psychonauts 2 nous emmène dans un cerveau, que Raz a visiblement envie d'explorer, mais le voyage n'est pas de tout repos, avec des paysages psychédéliques et une musique envoutante. Eh oui, vous l'avez reconnu, c'est la voix de Jack Black qui accompagne cette vidéo, pour un moment délirant qui n'est pas sans rappeler la séquence du Sasquatch dans le film Tenacious D in: The Pick of Destiny.

Bon, cependant, Psychonauts 2 n'a toujours pas de date de sortie précise, mais il arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2020, il sera même inclus dans le Xbox Game Pass, un abonnement de trois mois coûtant 29,99 €.