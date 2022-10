Psychonauts 2: Motherlobe Edition, l'édition physique lancée en vidéo

L'année dernière, Double Fine Productions sortait enfin son Psychonauts 2, suite des aventures de Raz. Le studio appartient pour rappel à Microsoft, mais le titre est disponible sur PC, Xbox et PlayStation 4, comme cela était promis depuis la campagne de financement participatif.

Lors de sa sortie, le titre n'était disponible qu'en version numérique, mais Double Fine et Xbox Game Studios se sont associés à Skybound Games et iam8bit afin de proposer des éditions physiques de Psychonauts 2, désormais disponibles. La Collector's Edition est à retrouver sur le site de iam8bit, de même qu'un artbook et des vinyles, mais les joueurs peuvent surtout craquer pour la Motherlobe Edition, une version physique plus standard avec le jeu sur PS4 ou Xbox, une pochette lenticulaire, une couverture réversible, six cartes recto verso avec des illustrations du jeu, six autocollants et un code de téléchargement pour obtenir des documents exclusifs sur les coulisses du développement. Tim Schafer, fondateur de Double Fine Productions, commente :

Toute personne ayant un cerveau voudra mettre la main sur cette édition, et je ne dis pas ça seulement parce que j'en ai un. Les équipes de Double Fine et d'iam8bit ont vraiment travaillé dur pour conserver la vision de Raz en créant les éléments physiques de cette nouvelle édition et en intégrant toutes les choses que les fans apprécient dans le jeu. Et nous avons même voulu vous intégrer dans notre processus de réflexion et vous montrer des éléments inédits qui sont véritablement spéciaux pour préserver l'héritage de Raz.

Vous pouvez retrouver Psychonauts 2: Motherlobe Edition sur PS4, Xbox One et Xbox Series X|S à 69,99 € sur Amazon, à la Fnac, Leclerc ou Micromania.