Psychonauts 2 : des éditions physiques Motherlobe et Collector annoncées, déjà des prix et une date de sortie

Très largement salué par la presse l'an dernier, Psychonauts 2 n'a visiblement pas encore connu un immense succès public. Pour ceux qui espéraient une édition physique pour se lancer, bonne nouvelle, Double Fine Productions vient de dévoiler que son titre allait sortir en boîte en 2 versions à la rentrée.

Pour les plus petites bourses, il y aura la Motherlobe Edition à 69,99 €, proposant une pochette lenticulaire amovible, une jaquette réversible, 6 cartes doubles-faces avec des illustrations, 6 stickers et un code de téléchargement pour visionner des vidéos behind-the-scenes. Pour les plus curieux, la Collector's Edition ajoute le Psychonauts de 2005 sur un disque séparé, des codes de téléchargement pour les 3 volumes de la bande-son, 5 pin's, un poster 18x24" luminescent de Raz, un poster Raz's Archetype par Chris Lam, davantage de stickers et un coffret spécial illustré par Arno Kiss.



Ce gros pack sera vendu 129,99 $, en exclusivité sur la boutique de iam8bit, pour la PS4 ou la Xbox One, et compatible avec les consoles du monde entier.

Tout ce beau petit monde sera disponible le 27 septembre 2022, et vous pouvez d'ores et déjà précommander la Motherlobe Edition sur Amazon.fr.

Lire aussi : GC2021 : Psychonauts 2 : Double Fine nous rappelle l'histoire du premier volet dans une vidéo animée, le trailer de lancement dévoilé