PUBG: Battlegrounds arrive sur l'Epic Games Store avec un DLC gratuit

Disponible depuis maintenant plus de cinq ans sur PC via Steam, PlayerUnknown's Battlegrounds a depuis bien évolué. Renommé PUBG: Battlegrounds, il est désormais jouable en free-to-play sur ordinateurs et consoles de salon, mais sur PC, le titre est toujours réservé à Steam.

Cette exclusivité sera de l'histoire ancienne très prochainement, car PUBG: Battlegrounds arrivera sur l'Epic Games Store le 8 décembre prochain. Pour l'occasion, la plateforme offrira le PUBG Founder’s Pack, un DLC gratuit à récupérer avant le 5 janvier 2023 et qui inclut plusieurs éléments cosmétiques. Les développeurs en profitent pour annoncer que les joueurs sur PC pourront s'affronter en cross-play sur Steam et l'Epic Games Store, afin de ne pas diviser la communauté et réunir les 100 survivants plus rapidement.

Même si Krafton ne le précise pas, l'idée est ici de récupérer un peu plus d'argent sur les microtransactions, Steam étant connu pour prendre environ 30 % des revenus aux éditeurs, tandis que l'Epic Games Store séduit les studios avec sa marge de 12 % seulement. Reste à savoir si les joueurs feront le pas vers l'EGS au lancement de PUBG: Battlegrounds cette semaine. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.