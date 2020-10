PUBG : la Saison 9 à Paramo lancée en vidéo

Comme prévu, PUBG Corp. vient de lancer aujourd'hui la Saison 9 de PlayerUnknown's Battlegrounds, du moins sur PC, elle introduit pour rappel une toute nouvelle carte, Paramo, de petite taille et prenant place près d'un volcan. Pour fêter ça, une bande-annonce de lancement a été partagée :

Outre la carte Paramo, les joueurs de PUBG peuvent également découvrir d'autres nouveautés :

: les survivants qui se procurent le Pass Premium peuvent rembourser la totalité du coût en gagnant jusqu'à 1 000 G-Coin en effectuant des missions et en recevant les récompenses du Pass. 1 000 G-Coin peuvent financer le Pass Premium pour les survivants de la saison prochaine ! Les personnes assez courageuses pour participer au pass pourront également gagner des récompenses et des skins sur le thème de Paramo en accomplissant des missions. Cette saison a été raccourcie à deux mois et le pass en témoigne avec seulement 50 niveaux requis pour le compléter. Arrivée des G-Coin : le système G-Coin est issu de la version Console du jeu. Pour la toute première fois, les joueurs de PC PUBG pourront acheter des G-Coin, ce qui rend l'achat d'objets plus efficace. Pour plus d’informations, merci de consulter l'article de blog sorti récemment.

: le système G-Coin est issu de la version Console du jeu. Pour la toute première fois, les joueurs de PC PUBG pourront acheter des G-Coin, ce qui rend l'achat d'objets plus efficace. Pour plus d’informations, merci de consulter l'article de blog sorti récemment. Le mode classé : la Saison 9 proposera également une toute nouvelle édition de parties Classées. En tenant compte des commentaires de la communauté, les classées en solo sont maintenant disponibles et permettront à nos loups solitaires de gravir les échelons.

Le changelog complet de cette mise à jour 9.1 est à retrouver sur le site officiel du jeu, et il faudra attendre le 29 octobre prochain pour découvrir tout cela sur PS4 et Xbox One. Vous pouvez acheter PUBG à 29,99 € sur Amazon.fr.