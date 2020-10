PUBG : la Saison 9 présentée avec la carte de Paramo

PlayerUnknown's Battlegrounds continue sur sa lancée, le Battle Royale de PUBG Corp. attire des millions de joueurs et accueillera très prochainement la Saison 9, avec pas mal de nouveautés. Les développeurs avaient teasé la région de Paramo, située dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. L'occasion pour les joueurs de débloquer de nouveaux éléments cosmétiques avec le Survivor Pass, Highlands.

Paramo est donc la nouvelle carte de PUBG, de taille 3x3 (9 km²) et donc encore plus petite que Sanhok (12 km²), pour des combats plus rapides, nerveux et rapprochés. Voici ses points forts :

Environnement dynamique : Paramo inclut un système interactif qui change les principaux points de repère entre chaque match, faisant de chaque voyage une expérience unique où les survivants doivent adapter leurs stratégies. Plusieurs coulées de lave en fusion traverseront également la carte depuis un volcan voisin, offrant aux survivants un obstacle inédit dans leur traversée du champ de bataille. Le fait de poser le pied ou de conduire un véhicule à travers la lave peut entraîner une mort rapide.

Carte des risques : Paramo est très dangereuse et les survivants qui se trouveront en dehors de la zone bleue subiront plus de dommages que sur les autres cartes. Les survivants peuvent également se retrouver en dehors de la zone de jeu, ce qui peut entraîner une mort instantanée s'ils y restent trop longtemps. Pour lutter contre ces dangers, un nouvel élément appelé « Critical Response Kit » peut ranimer un membre de l'équipe abattu en une seconde.

Hélicoptères de soutien : en raison de sa position éloignée en altitude, les survivants seront parachutés à Paramo à partir d'hélicoptères. Pendant le match, ces hélicoptères transporteront un précieux chargement à travers la carte, dans le but de le déposer juste à l'extérieur de la zone de jeu. Les survivants peuvent tirer plusieurs coups de feu sur l'hélicoptère et le forcer à lâcher son loot plus tôt.

Du côté du Survivor Pass, dénommé Highlands en référence aux montagnes de Paramo, les joueurs vont avoir de quoi faire :

Nouvelle saison classée : grâce à un retour massif de la communauté, les parties Solos Classées ont été ajoutées. Les survivants pourront désormais jouer au mode Classé contre d'autres joueurs solo en gravissant les échelons. Comme pour toutes les nouvelles Saisons classées, de petits ajustements concernant les règles seront également ajoutés.

Survivor Pass: Highlands : Survivor Pass : Highlands offre aux survivants des récompenses sur le thème de Paramo. Contrairement aux pass précédents, la durée de validité de Highlands sera réduite à deux mois. Le pass sera plus rapide à compléter, seul le niveau 50 étant nécessaire pour recevoir toutes les récompenses.

La Saison 9 de PUBG sera lancée le 21 octobre prochain sur PC via Steam, et le 29 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Sur ordinateurs, le patch 9.1 est déjà disponible sur le PC Test Server, il arrivera le 19 octobre sur le Console Test Server. Plusieurs images sont à retrouver sur la seconde page, et vous pouvez acheter le jeu à 19,99 € sur Amazon.fr.

