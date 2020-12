PUBG : la Saison 10 avec la petite carte Haven et d'autres nouveautés est lancée

Comme Krafton l'avait annoncé la semaine dernière, la Saison 10 de PlayerUnknown's Battlegrounds vient d'être lancée, avec son lot de nouveautés. Les joueurs peuvent notamment découvrir Haven, une nouvelle carte de taille 1x1 qui plonge 32 joueurs dans un environnement urbain avec beaucoup de verticalité, comme le montre très bien une récente bande-annonce :

Haven n'est pas la seule nouveauté de cette Saison 10 de PUBG, évidemment, voici ce qu'apporte le patch 10.1 :

Lore de la nouvelle saison : une nouvelle saison PUBG signifie également l'expansion de l'univers avec un nouveau chapitre du lore. Pour connaître les dernières nouvelles, veuillez consulter le site web PUBG Lore. Tythonic Industries, une mystérieuse entreprise de biotechnologie, est au centre de la Saison 10. Les plus curieux peuvent visiter le site web de la société ou écouter le dernier appel aux résultats trimestriels, qui comprend une apparition spéciale de Jonathan Frakes.

The Pillar AI Enemy Faction : un nouveau combattant IA ennemi connu sous le nom de « The Pillar » rejoint les champs de bataille. Ces milices privées sont connues pour protéger les caches de butin de haut niveau sur toute la carte. En plus des soldats, The Pillar dispose de nombreux renforts, dont un camion tactique qui parcourt la carte à la recherche de survivants et les attaque avec ses canons de grande puissance. Gardez un oeil sur le ciel puisqu'il y a l'hélicoptère Pillar Scout qui parcourt la carte à la recherche de survivants et les identifie avec son projecteur.

Parachute de secours : avec le parachute de secours, les survivants peuvent sauter stratégiquement des hauts bâtiments de Haven pour déployer un parachute afin de voler vers la liberté.

Survivor Pass: Breakthrough : le dernier Survivor Pass contient tout l'équipement nécessaire pour affronter les pires rues de Haven. Avec un nouveau look basé sur les personnages traditionnels et la nouvelle faction ennemie, vous aurez de nombreuses récompenses à débloquer en vous frayant un chemin à travers les 100 niveaux du pass.