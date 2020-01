PUBG : la Saison 6 arrive avec la carte inédite Karakin, la zone noire, le motoplaneur et bien plus

Attendez-vous à des fusillades « longue distance » au cœur des montagnes, à des conflits urbains tactiques et à des combats souterrains où mieux vaut ne pas être claustrophobe… Et cerise sur le gâteau : avec l’inauguration de la zone noire , Karakin met le gameplay sens dessus dessous en faisant peau neuve à chaque match !

Map de 2×2 au large des côtes nord-africaines, Karakin se démarque par un environnement dégagé, aride et rocailleux. Entremêlant avec brio la tension palpable de Miramar et le rythme explosif de Sanhok, les échauffourées qui éclatent à Karakin sont tout aussi rapides qu’impitoyables. Elle se joue avec 64 joueurs.

Chez PUBG, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer de nouvelles mécaniques passionnantes et repousser toujours plus loin les limites de ce genre vidéoludique. Nous avons hâte que vous découvriez ces expériences inédites !

Enfin, pour que les fusillades soient encore plus intenses et palpitantes, les balles peuvent désormais pénétrer les murs les moins résistants. Apercevoir les ennemis à travers une cloison endommagée et décider d’attaquer ou de se replier confère aux joueurs un plus grand éventail tactique.

GAMEPLAY

Amélioration du changement de mode de tir

Ajout d’une option permettant de configurer le deuxième mode de tir pour les fusils d’assaut et les pistolets-mitrailleurs qui disposent de 3 modes de tir (Unique, Rafale, Auto). Cela vous permettra de configurer vos armes de type rafale en Unique au moment où vous les équipez tout en laissant les autres armes de ce type en Auto. Si vous avez configuré respectivement les modes Auto et Unique comme première et deuxième préférences, mais que vous vous munissez d’une arme ne disposant pas d’un mode Auto, le mode Unique sera automatiquement activé.



Matchmaking

Note des devs : Nous avons beaucoup réfléchi à la manière d’implémenter la nouvelle carte sans impacter le temps de recherche de partie, étant donné que Karakin aurait été la 5e carte dans notre rotation et aurait ajouté des files supplémentaires. Notre solution est l’introduction d’emplacements de rotation de cartes, qui tourneront afin de garder le temps de recherche de partie aussi faible que possible tout en permettant l’utilisation de toutes les cartes et une expérience variée. Pour notre première rotation, Vikendi laissera sa place à Karakin. Les cartes en dehors de la rotation sont toujours disponibles en parties personnalisées.

En parlant de Vikendi, depuis sont lancement en décembre 2018, nous avons reçu beaucoup de retours à son propos. Des sujets tels que les performances, l’équilibrage de l’apparition du loot, et les bâtiments sont tous améliorables. Nous avons déjà tenté d’améliorer certains d’entre eux, mais pensons que nous pouvons faire encore mieux. C’est pourquoi Vikendi prend quelques vacances afin que nous puissions procéder à une rénovation de la carte encore plus importante que la précédente. Quand il sera temps pour la carte de faire son retour, vous aurez bien plus de choses à découvrir et explorer dessus. D’ici là, échangez vos boules de neige contre des bombes collantes et droppez dans la chaleur de Karakin.

Sélection de cartes

AS, KR/JP, SEA, EU, RU Vikendi a été remplacé par la nouvelle carte, Karakin.



En vedette + 3 cartes aléatoires

NA Vikendi a été remplacé par la nouvelle carte, Karakin. Carte en vedette : Karakin Carte aléatoire : Erangel, Miramar, Sanhok Il est possible que la carte en vedette soit désactivée si elle cause des délais lors du matchmaking. Elle sera alors remplacée par la sélection de cartes aléatoires.



Toutes les cartes aléatoires

OC, LATAM Vikendi a été remplacé par une nouvelle carte, Karakin. Toutes les cartes auront la même probabilité d’être sélectionnées parmi le pool de cartes disponibles.



Système de maîtrise

Vous pouvez accéder à votre Identité PUBG sur le dernier écran du jeu.

Vous pouvez consulter l’Identité PUBG d’un joueur lorsque vous suivez ce joueur en mode Spectateur.

Interface utilisateur/expérience utilisateur

Ajout du bouton « PASS » au menu principal Vous pouvez accéder au Pass Survivant en cliquant dessus.



Système de replay

Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables.

Son

Amélioration des sons de manipulation des armes

Amélioration des effets sonores de rechargement et de changement d’armes.

Implémentation d’expressions détaillées au niveau du col (vêtement) et du module d’armes pendant l’opération de rechargement.

Segmentation sonore en fonction des propriétés mécaniques de l’arme lorsque le joueur vise ou utilise la lunette

En mode Visée/Lunette, le degré de secousses relatif aux détails des modules de l’arme dépend du type d’arme.

Les bruitages sont répartis en deux groupes, les armes de poing et les autres types d’armes. Les armes de poing sont soumises à un niveau de secousses inférieur ou nul comparé aux autres types d’armes.

Amélioration des bruitages de passage d’obstacles

Amélioration des expressions détaillées sur les objets (contact main-corps, bruit col-épaule, etc.) pendant le passage d’obstacles.

Lorsque le personnage franchit un obstacle, le son produit correspond aux matériaux de l’obstacle (béton, métal, bois).

Vikendi

Réduction du volume des bruitages du vent au clair de lune.

Performance

Changement de l’origine du monde

Optimisation du calcul de l’emplacement du monde pour réduire les saccades.

Objets et skins



Les objets suivants seront ajoutés à la boutique une fois la mise à jour 6.1 appliquée aux serveurs de jeu :

Ajout de 5 skins dragon doré

Ajout de 4 skins phoenix doré

Ajout de 9 skins Seollal

Correctifs de bugs

Gameplay

Correction d’un souci de positionnement de la caméra lors d’un changement de siège pendant l’ADS

Correction d’un souci d’affichage du viseur de la M249

Correction d’un souci avec l’option « maintenir enfoncé » pour l’action de se coucher

Interface

Correction d’un souci avec l’interface au-dessus de la tête des personnages qui n’était pas alignée

Correction d’un souci où la mauvaise interface était affichée après une certaine combinaison de touches

Correction d’un souci qui affichait le casque équipé sur la tête du personnage dans l’ID PUBG

Parties personnalisées

Correction d’un souci où la mire de l’arme se chevauchait lors du passage au prochain round en War Mode

Correction d’un souci où le viseur point rouge n’était pas inclus dans le kit de soutien en War Mode

Son

Correction d’un souci où les bruits ambiants étaient plus forts que prévu avec certaines météos sur Vikendi

