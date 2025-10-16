Quantic Dream surprend tout le monde avec un nouveau jeu bien différent

Le développeur français Quantic Dream est bien connu pour ses jeux narratifs à choix multiples, que ce soit The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ou Detroit: Become Human. Mais le studio parisien veut s'essayer à d'autres genres, il développe depuis plusieurs années déjà le jeu d'action et d'aventure Star Wars Eclipse.

Quantic Dream veut son jeu multijoueur compétitif





David Cage, directeur de Quantic Dream, publie aujourd'hui un communiqué pour annoncer que ses équipes travaillent sur « la prochaine génération de jeux ». Le responsable du studio évoque déjà « un titre très différent, une expérience compétitive multijoueur ». Quantic Dream l'avoue, c'est un jeu « très différent de nos projets jusqu’à présent », mais « gagner la confiance des joueurs, se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel et présenter des concepts novateurs représente un défi considérable ».

Où est passé Star Wars Eclipse ?





David Cage rassure quand même les joueurs qui attendent son autre projet, « le développement de Star Wars Eclipse se poursuit », mais il faudra encore patienter pour en apprendre davantage sur ce titre, officialisé lors des Game Awards 2021.

Quantic Dream influencé par NetEase ?





Pour rappel, Quantic Dream a été racheté en 2022 par NetEase Games. Même si l'indépendance artistique du studio français était annoncée, difficile de ne pas voir ici l'influence de l'éditeur chinois, derrière des titres comme Once Human, FragPunk ou encore Marvel Rivals. Espérons que Quantic Dream ne se casse pas les dents sur ce jeu multijoueur compétitif, à des années-lumière de ses précédentes réalisations.

En attendant d'en savoir davantage sur les prochains jeux de Quantic Dream, vous pouvez retrouver Detroit: Become Human à 39,98 € sur Cdiscount.