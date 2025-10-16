Vince Zampella, la référence du FPS militaire ?





Vince Zampella est un grand nom du jeu vidéo, spécialisé dans les jeux de tir à la première personne. Chez 2015 Inc, il a conçu Medal of Honor : Débarquement allié, avant de fonder Infinity Ward pour créer la saga Call of Duty. Après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2, Vince Zampella s'est fait licencier et a fondé Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi). Désormais, Vince Zampella est en charge de la franchise Battlefield, le dernier opus vient de sortir et il a déjà rencontré un énorme succès.

Vince Zampella et EA, un passé compliqué





Dans un entretien accordé à GQ, Vince Zampella est revenu sur son début de carrière et assure que sans Electronic Arts et Medal of Honor : Débarquement allié, la franchise Call of Duty n'aurait jamais vu le jour. Plusieurs développeurs ont quitté le studio 2015 Inc pour fonder Infinity Ward et « la seule raison pour laquelle Call of Duty existe, c'est parce qu'EA étaient des connards », selon Vince Zampella. Heureusement que de l'eau a coulé sous les ponts en plus de 20 ans, car le concepteur est désormais employé par EA Games pour chapeauter les Battlefield.

Vous pouvez acheter Battlefield 6 à 54,99 € chez Leclerc.