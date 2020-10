Quantum Replica : le titre cyberpunk arrivera sur consoles... l'année prochaine

Après une première bande-annonce dévoilée en 2016, Quantum Replica était censé sortir en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cela n’a pas été le cas, puisque ni la Xbox One ni la PS4 n'ont vu le jeu arriver sur leurs magasins respectifs, et le titre est paru deux ans plus tard sur la plateforme de Valve, à savoir le 31 mai 2018. Pour rappel, Quantum Replica est un jeu d’action/infiltration indépendant développé par ON3D Studios et édité par 1C Entertainment.

Plongé dans un monde cyberpunk, vous incarnez Alpha qui peut arrêter le temps. Le joueur devra partir à la conquête de ses souvenirs en plus de lutter contre une intelligence artificielle présente partout. Ainsi, Quantum Replica verra le jour en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, sans plus de précision. Il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir mettre les mains sur ce metroidvania cyberpunk.

En attendant de futures informations sur Quantum Replica, ce dernier est disponible sur Gamesplanet pour 7,19 €.