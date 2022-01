Rainbow Six Extraction : le contenu endgame Protocole Maelstrom et ses récompenses présentés en vidéo

Le lancement de Rainbow Six Extraction approche à grands pas, alors Ubisoft met le paquet pour en assurer la promotion. La semaine dernière, nous avons ainsi droit à une bande-annonce dédiée au lore du jeu, qui opposera les Agents du REACT déjà présents dans Siege aux Archéens, des ennemis nés du parasite extraterrestre Chimera, avec du gameplay nous montrant de quelle manière en éliminer certains. Désormais, c'est au tour de l'activité endgame d'être présentée, le Protocole Maelstrom, qui devrait occuper les joueurs de la communauté chaque semaine une fois qu'ils seront venus à bout du contenu de base.

Clairement présenté comme un mode classé extrême pensé pour le défi, le Protocole Maelstrom changera chaque semaine et proposera de se lancer dans un niveau avec non pas trois objectifs à remplir, mais neuf, avec toujours une difficulté graduelle entre chaque ! Oui, nous imaginons déjà bien la galère pour en venir à bout. Évidemment, les joueurs seront récompensés comme il se doit à grands coups d'XP, de crédits REACT à dépenser dans la boutique in-game et d'équipements saisonniers pour personnaliser les Agents, reflétant la progression avec un rang (Bronze, Argent, Or, Platine et Diamant), et il y aura toujours la possibilité d'être extrait.

Pour rentrer un peu plus dans les détails, chaque objectif verra apparaître une nouvelle mutation chez nos ennemis, tandis que les caisses de ravitaillement se raréfieront une fois trois d'entre eux accomplis. Et comme si ça ne suffisait pas, le temps accordé diminuera lui aussi... Enfin, seuls 6 des 18 Agents seront accessibles dans ce mode à chaque fois, et si l'un d'entre eux est porté disparu, il faudra se rendre dans le jeu de base pour le secourir. Mais contrairement à la surprise présente habituellement à chaque run, le niveau et ses objectifs resteront fixes pour la semaine, faisant donc la part belle à la mise en place de tactiques pour en venir à bout.

Au passage, vous pouvez retrouver ci-dessous une bande-annonce CGI présentant la Team Rainbow, dans laquelle Ela, Lion et Vigil viennent secourir Sledge dans une ambiance bien plus oppressante que ce nous avons pu ressentir en jouant.

Le contenu post-lancement entièrement gratuit avait également été abordé dans une autre vidéo, avec en plus du Protocole Maelstrom, des Évènements de crise à durée limitée, qui proposeront à chaque fois un mode thématique, du lore et au choix un Protéen inédit à éliminer (l'équivalent de nos personnages côté Archéen) ou un Agent intégrant le roster, dont Zofia. De nouvelles technologies REACT et des éléments cosmétiques pourront également être obtenus de la sorte. Le premier évènement du genre se nommera Spillover et aura comme objectif de stopper l'Émergence alors que des hordes d'ennemis attaquent. Enfin, les Affectations seront des modes de jeu hebdomadaires variant dans le temps, dont Vétéran où l'ATH sera désactivé, contrairement au tir allié, et les munitions encore plus limitées qu'elles ne le sont déjà... Les autres modes dévoilés se nomment Coup de pied dans la fourmilière (un peu long, non ?), où il faudra survivre dans des zones barricadées remplies d'ennemis, et Dos au mur, il faudra aller de sas en sas tout en étant constamment attaqué par des Archéens.

Et pour terminer, une autre vidéo servant à faire découvrir le jeu avait été diffusée pour détailler les missions, maps et la difficulté.

Rainbow Six Extraction sera disponible le 20 janvier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia en France. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 59,99 € en édition Deluxe.

