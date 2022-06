Ravenlok : un charmant Action-RPG à l'esthétique voxel qui revisite les contes de fées annoncé sur Xbox et PC

Vous aviez apprécié Riverbond et Echo Generation ? Alors, vous allez peut être aimé Ravenlok, le troisième et potentiel dernier jeu de Cococucumber à l'esthétique voxel. Il a été présenté au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, et a largement les armes pour plaire au-delà de la communauté du studio.

Ravenlok revisite les contes de fées à sa manière, Alice aux Pays des Merveilles en première ligne, avec toujours des pixels en 3D, plus nombreux et riches que jamais. La jeune héroïne éponyme va traverser un miroir magique pour se retrouver plongée dans un pays ténébreux, corrompu par la Reine Caterpillar. Nous découvrirons des royaumes et créatures fantastiques, à visiter entre nos combats en temps réels, nos quêtes et améliorations d'armes et d'équipements, comme dans tout bon Action-RPG qui se respecte.

Pour les curieux, Ravenlok arrivera au premier semestre 2023 sur PC via l'Epic Games Store, Xbox One et Xbox Series X|S.