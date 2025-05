Rayman : ça s'active chez Ubisoft pour son prochain jeu !

En fin d'année dernière, une excitante rumeur avait suivi l'annonce de la dissolution de l'équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown chez Ubisoft Montpellier, à savoir le développement d'un nouveau jeu Rayman. Un représentant de l'éditeur avait rapidement confirmé cela en déclarant que le studio français était impliqué aux côtés d'Ubisoft Milan, à qui nous devons les deux Mario + The Lapins Crétins, dont le deuxième a eu droit à un DLC avec Rayman. De plus, son créateur Michel Ancel a servi de consultant. Sept mois plus tard, le projet semble bien se porter puisque les studios recrutent !

C'est tout d'abord sur Reddit qu'un certain Peridontax a posté deux liens vers des offres qui étaient encore valables les 14 et 19 mai. La première est pour un poste de game designer senior pour la marque Rayman, tandis que la deuxième concerne un animateur de gameplay 3D et vient préciser les ambitions d'Ubisoft, qui compte bien proposer un AAA.

Ubisoft Milan recherche un(e) Game Designer Senior pour travailler sur la marque Rayman. Le/La candidat(e) idéal(e) possède une solide expérience en tant que Game Designer dans l'industrie du jeu vidéo. Il/Elle maîtrise parfaitement la définition, le prototypage et la mise en œuvre de systèmes de jeu dans le cadre d'un projet, en suivant les directives du jeu et en veillant à retranscrire l'atmosphère du gameplay tout en restant ludique et accessible. Une forte sensibilité UX ou une expérience professionnelle est recommandée. Ubisoft Milan recherche un talentueux animateur gameplay 3D pour participer à la production d'un prestigieux titre AAA pour la marque Rayman. Vous serez chargé(e) de garantir que la qualité et le contenu des animations de gameplay correspondent à la vision du jeu.

Mais ce n'est pas tout, car cela s'active également à Montpellier qui recherche des Lead FX Artist, Senior Lighting Artist et Senior Concept Artist.

Sous la responsabilité du Directeur Artistique, vous serez amené.e à travailler sur l'univers créatif et coloré de la marque Rayman. Vous aurez la charge la direction et la production des FX. Vous définirez avec l'ensemble de la core team et des directeurs techniques le niveau de qualité attendu et les pipelines de production à mettre en place. Vous travaillerez avec l'ensemble de l'équipe de production et vous serez garant.e du niveau de qualité visuelle dans le respect de la vision créative. Sous la responsabilité du Lead Art, vous serez amené.e à travailler sur l'univers créatif et coloré de marque Rayman. Grâce à votre expertise, votre rôle sera clef dans la création des ambiances, mais aussi dans l'accessibilité du produit final. Vous veillerez a respecter la direction créative et artistique. Sous la responsabilité du directeur artistique, vous évoluerez au sein d'une équipe d'artistes pluridisciplinaires sur la marque Rayman. Grâce à votre expertise, vous êtes développerez des personnages complexes et des environnements et des props qui correspondent à la direction artistique, qui fourniront l'inspiration et deviendront des références pour le projet.

Reste désormais à savoir s'il s'agira d'un remake comme le disait la rumeur ou si la phase d'exploration autour de la licence aura conduit l'équipe vers la création d'un jeu entièrement inédit. Outre les divers spin-offs sur mobiles, le dernier épisode principal n'est autre que Rayman Legends et remonte désormais à 2013. Puisqu'Ubisoft est bien décidé à laisser du temps de développement à ses équipes, espérons que le résultat en vaudra la peine.

