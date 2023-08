Comment récupérer une sauvegarde Nintendo Switch sur PC ?

Article sponsorisé par Tenorshare

Il n'y a rien de pire pour un gamer que de perdre une sauvegarde d'un de ses jeux, anéantissant ainsi parfois des dizaines d'heures de jeu. Pour éviter ceci, pensez à effectuer une sauvegarde !

Rétablir les fichiers de sauvegarde de Switch en utilisant le Nintendo Switch Online





Si vous êtes un abonné du service payant Nintendo Switch Online, vous pouvez alors utiliser le service de Stockage de données de sauvegarde qui vous permet de récupérer vos fichiers de sauvegarde Switch sur un serveur géré par Nintendo en ligne. En téléchargeant ces fichiers de sauvegarde, vous pouvez alors restaurer les données égarées.

Si vous activez la Copie automatique des fichiers de sauvegarde sur la console, la sauvegarde sera effectuée automatiquement pendant le sommeil, etc., à partir du moment où vous êtes connecté à Internet.

Vous pouvez également sauvegarder manuellement à partir du menu Enregistrer le stockage des fichiers. Dans le menu HOME, déplacez le curseur sur l'icône du logiciel, appuyez sur le bouton + et sélectionnez Enregistrer la sauvegarde des fichiers dans Enregistrer le stockage des fichiers.

Pour télécharger les fichiers de sauvegarde, appuyez sur le bouton + tout en survolant l'icône du logiciel dans le menu HOME et sélectionnez Télécharger les fichiers de sauvegarde dans Enregistrer le stockage des fichiers.

Attention, certains logiciels ne prennent pas en charge Enregistrer le stockage des fichiers, comme Splatoon 3, la série Pokémon ou encore Animal Crossing: New Horizons.

Récupérer les données de la carte SD de la Switch avec le logiciel de récupération de données Tenorshare 4DDiG





Si vous vous interrogez sur la manière de restaurer les données de la carte SD de votre Nintendo Switch en utilisant un logiciel de récupération de données, Tenorshare propose l'outil qui peut vous être utile. Tenorshare 4DDiG est une solution complète de récupération ou de réparation de données pour toutes les situations auxquelles vous pourriez être confrontées... Ce logiciel peut vous aider à récupérer des données depuis un ordinateur, un lecteur externe ou interne, ou une clé USB et de retrouver les fichiers supprimés de la carte SD dans plus de 1 000 types d'extensions différentes. Pour rappel une carte SD peut tomber en panne et vous faire perdre ainsi toutes vos sauvegardes, en faire une copie de récupération est donc important.

Que les documents aient été perdus en raison de mauvaises manipulations, d'une attaque de virus ou d'une partition perdue suite à un dommage physique, ce puissant logiciel vous permettra de retrouver l'accès à tous vos fichiers supprimés ou perdus.

Facile à utiliser, le logiciel dispose d'un algorithme avancé qui analysera également tous les fichiers supprimés ou cachés depuis longtemps.

En bref, il est possible de récupérer vos sauvegardes de la Nintendo Switch de plusieurs manières. Si vos données sont conservées de manière classique, ce n'est pas un problème, mais si votre carte SD s'avère endommagée, il peut être nécessaire d'effectuer une récupération de data avec un logiciel tel que Tenorshare 4DDiG, un logiciel à avoir dans sa logithèque et qui pourra vous sauver de nombreuses situations délicates !