Red Dead Online : un colis bonus pour les Chasseurs de Primes, des réductions et plus avec le patch hebdomadaire

Le temps est aux cadeaux pour Red Dead Online, qui fête comme il se doit un record de fréquentation entre décembre et janvier. Un premier colis rempli de bonus était offert la semaine passée, au tour du second d'arriver via le patch hebdomadaire.

Le Nécessaire de Chasseur de Primes peut être récupéré entre le 4 et le 10 février, et comprend une licence gratuite, 25 bolas et 25 flèches de traque. La mise à jour est autrement assez sommaire, avec uniquement quelques réductions autour de l'univers équestre, et des avantages pour les abonnés PS+ et Twitch Prime.



Red Dead Redemption 2 24,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,99€. LE NÉCESSAIRE DE CHASSEUR DE PRIMES Jouez à Red Dead Online entre le 4 et le 10 février pour obtenir un ensemble de cadeaux pour les chasseurs de primes en herbe ou confirmés. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester le métier de chasseur de primes, c'est le moment ou jamais, puisque le nécessaire inclut une licence de chasseur de primes gratuite à récupérer depuis n'importe quel tableau des primes. Tous les joueurs obtiennent également 25 bolas (une arme de jet qui s'enroule autour des jambes de votre cible) ainsi que 25 flèches de traque. Ces deux lots de munitions vous attendront dans le coffre de votre camp ou dans un bureau de poste.

BONUS ET AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES - PROMOTIONS SUR DES CHEVAUX, LES BOXES D'ÉCURIE ET PLUS Profitez de 25 % de réduction sur les boxes d'écurie ainsi que de 40 % sur une sélection de robes pour les Bretons, les Kladruber, les Criollo, et les Norfolk Roadsters. Les interactions « Je vous surveille », « Tirer son chapeau », « Regarder au loin » et « Gueule de bois » sont également en promotion à -40 %. Les abonnés à PlayStation Plus pourront bénéficier de 3 réapprovisionnements de moût gratuits pour leur distillerie clandestine et de 3 ravitaillements pour marchand, tandis que les abonnés Twitch Prime qui auront associé leur compte au Rockstar Games Social Club recevront gratuitement le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli de distillateur (rendez-vous sur Twitch Prime pour vous inscrire).