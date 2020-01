Red Dead Online : des cadeaux pour célébrer un record de fréquentation et du neuf avec le patch hebdomadaire

Alors que la popularité du rouleau compresseur GTA Online n'est plus à prouver, Rockstar Games nous a rarement renseignés sur celle de Red Dead Online.

Le soutien continu du studio pour le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 a dans tous les cas payé, car sans le comparer à GTA Online qui a battu son record de fréquentation après six ans d'existence, il attire lui aussi un large public. Red Dead Online a également fait fort en décembre 2019, où il a « atteint son plus grand nombre de joueurs » à l'arrivée de la mise à jour Distillation Clandestine, avant de battre ce propre record début janvier, après les fêtes. Rockstar Games tient à remercier les joueurs en leur offrant deux colis bonus avec plein de cadeaux, à récupérer en se connectant entre le 28 janvier et le 3 février, puis entre le 4 et le 10 février.

Red Dead Redemption 2 24,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,99€. Les grands espaces sauvages de Red Dead Online sont sortis de leur bêta en 2019 et ont commencé à devenir un monde en ligne dynamique. Nous avons optimisé les commandes et la vitesse d'animation pour de meilleurs combats entre les joueurs, ajouté des mesures contre les abus, insufflé encore plus de vie avec de nouvelles activités en mode exploration et introduit le passe du hors-la-loi pour un tout nouveau système de récompenses et une progression améliorée. Au fil de l'année, les joueurs ont eu encore plus de raisons de plonger dans ce monde et d'incarner leurs personnages, avec l'introduction de nos quatre premières Carrières de l'Ouest (chasseur de primes, marchand, collectionneur et distillateur clandestin), qui permettent aux joueurs de progresser simultanément dans ces rôles, tout en gagnant des compétences, des vêtements et des armes spécifiques à chacun d'eux. Tous ces changements ont permis à Red Dead Online d'atteindre son plus grand nombre de joueurs en décembre, puis une nouvelle fois après la sortie de la mise à jour Distillation clandestine en janvier. NOUVELLES RÉCOMPENSES ET BONUS Les joueurs de Red Dead Online recevront une série de cadeaux, dont un accès gratuit à une sélection de rôles, des objets spécifiques aux rôles, et bien plus : Le kit d'as de la gâchette : Jouez entre le 28 janvier et le 3 février pour obtenir gratuitement un revolver Schofield, un fusil à petit gibier et le pack de munitions dévastatrices, qui inclut 100 munitions à tête fendue pour revolvers, 100 munitions haute vélocité pour pistolets, 100 munitions express pour carabines, 100 balles pour fusils à pompe et 20 munitions explosives pour fusils.

Le nécessaire de chasseur de primes : Jouez entre le 4 et le 10 février pour obtenir gratuitement votre licence de chasseur de primes, 25 bolas et 25 flèches de traque. À VENIR Et comme nous l'avons laissé entendre par le passé, le monde de Red Dead Online continuera lui aussi à s'étendre en 2020, notamment en ce qui concerne les Carrières de l'Ouest, avec de nouveaux rôles, missions et de nombreuses mises à jour importantes.

Au passage, la mise à jour hebdomadaire de Red Dead Online a été lancée, avec des vêtements inédits et sur le retour, de l'expérience en bonus pour le club gratuit Wheeler, Rawson & Co. et le Passe du hors-la-loi, ou encore des récompenses pour les abonnés Twitch Prime ou PlayStation Plus.

MISES À JOUR DU CATALOGUE WHEELER, RAWSON & CO. - NOUVEAUX VÊTEMENTS ET RETOUR DE CERTAINS ARTICLES POUR UNE DURÉE LIMITÉE La section vestimentaire du catalogue Wheeler, Rawson & Co. s'étoffe de six nouveaux articles, ainsi que de quelques autres qui font temporairement leur grand retour, comme le chapeau en raton laveur et le chapeau de cosaque. Nouveautés permanentes : Manteau Walden

Gilet Barras

Chemisier Iniesta

Bottes Hardie

Bottes Oakley

Chapeau Birdwell Articles de nouveau disponibles pour une durée limitée : Chapeau en raton laveur

Chapeau de cosaque

Jambières Shaffer

Jambières Griffith

Gilet Morales

Demi-jambières en peau BONUS ET AVANTAGES - BOOSTS D'XP DE CLUB, ANNULATION TEMPORAIRE DES RESTRICTIONS DE RANG POUR CERTAINS CHEVAUX ET MANTEAUX, ET BIEN PLUS Progressez dans n'importe quel rôle spécialisé pour obtenir de l'XP bonus pour le club gratuit Wheeler, Rawson & Co. et le passe du hors-la-loi. Chaque fois que vous gagnez un niveau de rôle, vous obtiendrez un bonus de 1 000 XP de club sous 48 heures, et pourrez ainsi débloquer des marchandises gratuites plus rapidement. Si vous n'avez pas encore entrepris la carrière de chasseur de primes, c'est le bon moment : rencontrez la chasseuse de primes légendaire à Rhodes et procurez-vous votre licence pour obtenir quatre récompenses de 1 000 XP de chasseur de primes chacune. De plus, accomplissez une mission de chasse à la prime pour obtenir gratuitement une carte de compétence de votre choix ainsi que cinq bolas, qui seront livrés dans le coffre de votre camp. Les chasseurs de primes débutants n'auront qu'à garder un œil sur la section Avantages pour profiter de ces récompenses au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Si vous lorgnez sur une monture qui vous paraît hors de portée, ne désespérez pas : les restrictions de rang des chevaux sont annulées jusqu'au niveau 40, et celles des manteaux jusqu'au niveau 60, et ce jusqu'au 3 février. Si vous cherchez à faire quelques économies, profitez également de 25 % de réduction sur tous les chariots, dont le chariot de chasseur de primes, ainsi que les chariots de livraison et de chasse du marchand. Les chiens du camp, les tentes et les interactions sont également à -25 %. Les abonnés Twitch Prime ayant associé leur compte Rockstar Social Club peuvent obtenir le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli de distillateur gratuitement (rendez-vous sur Twitch Prime pour vous inscrire). Les abonnés à PlayStation Plus, quant à eux, peuvent obtenir une couleur gratuite pour la veste Leavitt.