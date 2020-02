Red Dead Online : du double XP et des réductions pour les Collectionneurs avec le patch hebdomadaire

Depuis le début de l'année, Red Dead Online capitalise sur ses qualités en nous proposant de consolider nos acquis, notamment au niveau de ses Rôles captivants. Pour nous aider à avancer dans notre carrière de Collectionneur, Rockstar Games propose cette semaine un bonus double XP pour ce métier en particulier, ainsi que des réductions sur les outils qui lui sont propres.

Sinon, le patch hebdomadaire nous invite à avancer plus rapidement dans notre club grâce à des avantages dédiés.

De plus, une ribambelle de promotions vous attend sur les outils de collectionneur, disponibles dans la boutique de Madame Nazar :

Les collectionneurs expérimentés, eux, pourront profiter d'un boost de 100 % d'expérience de rôle chaque fois qu'ils trouveront des objets de famille ou autres objets de valeur dans les cinq États, et ce quel que soit leur niveau. Ce bonus d'expérience doublée s'applique également à la vente de la collection Rêve du chercheur d'or ou de n'importe quelle autre collection complète à Madame Nazar, soit en lui rendant visite directement, soit en lui envoyant via un bureau de poste.

BONUS ET AVANTAGES POUR LES COLLECTIONNEURS, BONUS D'EXPÉRIENCE DE RÔLE ET PROMOTIONS SUR LES INDISPENSABLES POUR COLLECTIONNEUR

JOUEZ POUR GAGNER 5 RANGS D'EXPÉRIENCE DE CLUB AINSI QUE DES BONUS SUPPLÉMENTAIRES

Cette semaine, jouez à Red Dead Online pour gagner automatiquement l'équivalent en XP de 5 rangs de club, qui compteront également dans votre progression dans le passe du hors-la-loi. Jouez d'ici le 2 mars pour pouvoir récupérer votre expérience de club depuis la section Avantages dans les 48 heures suivant votre session.

En plus du sac de collectionneur, les abonnés Twitch Prime qui y ont associé leur compte Social Club peuvent également recevoir l'alambic en cuivre poli pour leur petite affaire de distillation clandestine. Les abonnés à PlayStation Plus, quant à eux, peuvent bénéficier de 3 réapprovisionnements de moût et 3 ravitaillements de marchand.