Red Dead Online : XP bonus et réductions pour les chasseurs de primes avec le patch hebdomadaire

Mise à jour hebdomadaire calme pour Red Dead Online, qui reprend son rythme de croisière avant des nouveautés majeures ou surprises. Déjà, les joueurs sont invités à faire ou refaire les missions de chasseurs de primes, récompensées de 50 % d'XP bonus, et il en sera de même toute la semaine pour les modes confrontation. Les chasseurs de primes seront d'ailleurs à l'honneur cette semaine, alors que des éléments qui leur sont propres seront en réduction de 30 % chez Wheeler, Rawson & Co. Enfin, les abonnés PlayStation Plus ont droit à quelques petits bonus, détaillés ci-dessous.

RECEVEZ DE L'EXPÉRIENCE BONUS DANS TOUTES LES MISSIONS DE CHASSEUR DE PRIMES AINSI QU'UN BOOST DE 50 % D'EXPÉRIENCE DANS TOUS LES MODES CONFRONTATION

Les justiciers qui arpentent l'Ouest sauvage à la recherche de nouvelles cibles seront heureux de savoir que toutes les missions de chasseur de primes, y compris les dix chasses aux criminels recherchés légendaires, ainsi que les évènements de chasseur de primes du mode exploration rapportent 50 % d'expérience bonus pour le rôle jusqu'au 24 février.

Ceux qui veulent se mesurer à d'autres as de la gâchette dans les modes confrontation recevront également un boost de 50 % d'expérience toute la semaine. Faites équipe avec des tireurs d'élite impitoyables dans la série à la une de la semaine, Ruée sur les armes en équipe. Frayez-vous un chemin dans une zone de combat de plus en plus réduite où sont disséminés chevaux, armes et armures, pour survivre aux autres équipes.

BONUS ET AVANTAGES DONT LES INDISPENSABLES DU CHASSEUR DE PRIMES

Si vous gardez un œil sur votre budget, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. vous propose des réductions sur les indispensables du chasseur de primes, dont les variantes du chasseur de primes du revolver Schofield et du fusil à verrou, ainsi que 30 % de réduction sur le revolver LeMat et le fusil à répétition. N'oubliez pas que vous gagnerez plus d'argent en rapportant vos cibles vivantes : profitez donc de 30 % de réduction sur le lasso renforcé cette semaine, et empêchez les bandits de s'échapper.

Les abonnés à PlayStation Plus recevront gratuitement 3 réapprovisionnements de moût pour leur distillerie clandestine et 3 ravitaillements de marchand.