Red Dead Online : bonus d'XP pour les Rôles, haut-de-forme et plus avec le patch hebdomadaire

Rockstar Games va donner un petit coup de boost aux joueurs désireux d'avancer dans leur carrière de spécialiste dans Red Dead Online : pendant sept jours, les quatre missions liées aux Rôles apporteront 40 % d'expérience en plus pour ceux-ci.



Vous pourrez sinon compléter la mission sur le thème de l'amour de Madame Nazar pour recevoir un présent, acheter un haut-de-forme, ou bénéficier de 25 % de réduction sur les produits des distilleries clandestines.

BONUS D'XP POUR LES RÔLES - CHASSE AUX CRIMINELS LÉGENDAIRES, MISSIONS DE PROMOTION ET BIEN PLUS

Que vous débutiez dans les Carrières de l'Ouest ou que vous ayez déjà emprunté chacune des voies qu'elles proposent, participez à des activités de rôle pour profiter d'un boost de 40 % d'XP pour votre personnage et vos rôles cette semaine.

Distillateur clandestin : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente, les missions scénarisées et les missions de promotion

Chasseur de primes : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de chasse à la prime, criminels légendaires compris

Marchand : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que lorsque vous cuisinez du ragoût dans votre camp

Collectionneur : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les ventes des collections complètes

NOUVEAUTÉS DANS LE CATALOGUE - HAUT-DE-FORME CHARLESTON ET REAVES, CHEMISE CAUGHERTY

Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose une nouvelle collection d'éléments vestimentaires cette semaine. Parmi les ajouts permanents, découvrez les hauts-de-forme Charleston et Reaves, ainsi que la chemise Caugherty pour homme.

Dans le même temps, les manteaux queue-de-morue formel, Irwin et Eberhart, ainsi que les gants en fourrure et les mitaines forestières sont temporairement de retour, alors assurez-vous de les ajouter à votre garde-robe tant qu'il est encore temps. Vous pouvez vous procurer ces objets et bien d'autres chez le tailleur ou en passant commande via le catalogue.

COLLECTION DES AMOUREUX - MADAME NAZAR SE LAISSE ENVAHIR PAR L'ESPRIT DE LA SAINT-VALENTIN

Envoyez-lui une fleur chocolat, une bague en or jaune et la carte de tarot deux de coupe pour achever la collection des amoureux et recevoir une belle récompense.

AUTRES BONUS ET AVANTAGES - PROMOTIONS SUR LES DISTILLERIES CLANDESTINES ET BIEN PLUS

Si vous êtes près de vos sous, sachez que dans Red Dead Online, vous avez souvent l'occasion de faire quelques économies. Les distillateurs, par exemple, peuvent bénéficier de 25 % de réduction sur les distilleries clandestines, ainsi que sur la relocalisation de leur petite affaire. Installez un bar dans votre propriété pour servir l'alcool de contrebande haut de gamme de Marcel à vos amis, puis décorez-le à votre goût en choisissant parmi les thèmes de bar.

Vous pouvez également bénéficier d'une réduction de 5 lingots d'or sur le prix de la licence de chasseur de primes, de l'étal de boucher et du sac de collectionneur. Si vous souhaitez établir votre camp, la marmite et le casier d'armes sont à -30 %.

Cette semaine, les abonnés à PlayStation Plus recevront 3 réapprovisionnements de moût et ravitaillements de marchand, tandis que les joueurs ayant associé leurs comptes Social Club et Twitch Prime pourront obtenir le sac de collectionneur et l'alambic en cuir poli gratuitement.