Red Dead Online : ravitaillements gratuits, RDO$ et or triplés, et plus cette semaine

Le contenu de Red Dead Online est clairement au point mort en ce moment, à se demander si Rockstar Games a même un jour prévu de relancer la communauté avec une mise à jour majeure. Toujours est-il que le multijoueur de Red Dead Redemption 2 poursuit sa routine, avec cette fois des récompenses triplées dans les modes Confrontation jusqu'au 6 juillet 2020.



À part ça, vous pouvez récupérer gratuitement des ravitaillements pour marchands et des réapprovisionnements en moût, récupérer les objets de la collection Vétéran pour obtenir des bonus auprès de Madame Nazar, profiter de promotions sur plusieurs éléments, et même dégoter des huiles pour armes gratuites.

RÉCOMPENSES TRIPLÉES DANS LES CONFRONTATIONS, Y COMPRIS LA SÉRIE À LA UNE RUÉE SUR LES ARMES

Vous pourrez récolter aussi bien de l'or que des lauriers au combat, tout particulièrement dans les modes confrontation et la série à la une de la semaine, Ruée sur les armes, puisque vous y obtiendrez le triple de récompenses jusqu'au 6 juillet.

Assurez-vous que le flux de marchandises ne s'interrompe jamais. Ne manquez aucune occasion de faire le plein, surtout considérant que votre réussite en dépend : les ravitaillements pour marchands et les réapprovisionnements en moût sont gratuits cette semaine. Si vous avez dans l'idée de prendre les choses en main pour de bon, profitez d'une réduction de 5 lingots d'or sur le prix de l'étal du boucher.

Collectionneurs, trouvez la pièce de 25 cents de 1792, le gin Old Tom et la bague sertie d'onyx Aubrey pour rassembler la collection Vétéran, puis rapportez-la à Madame Nazar pour obtenir des espèces sonnantes et trébuchantes ainsi que de la réputation.

PROMOTIONS HEBDOMADAIRES

Au cours de vos déambulations de la semaine, vous finirez forcément par devoir vous battre. Alors, assurez-vous d'avoir de quoi vous défendre.