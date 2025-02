Red Dead Redemption 2 bat encore un record

Alors que tous les yeux sont rivés vers Grand Theft Auto VI, le prochain gros jeu de Rockstar, c'est le précédent titre du studio qui fait parler de lui. Sorti en 2018 et porté sur PC un an plus tard, Red Dead Redemption 2 vient ce week-end de battre un nouveau record de fréquentation, selon les données de SteamDB.

Red Dead Redemption 2 a réuni 99 993 joueurs en simultané ce dimanche, frôlant le palier symbolique des 100 000 joueurs connectés en même temps. Pour un titre vieux de cinq ans, c'est quand même un exploit, d'autant que la raison de ce succès est toute simple : Rockstar a cassé les prix de ses jeux sur Steam récemment, affichant notamment RDR2 à 14,99 € (-75 %) jusqu'au 6 février prochain. Les joueurs étaient visiblement nombreux à attendre une telle promotion afin de découvrir les aventures d'Arthur Morgan et de la bande de Dutch van der Linde.

Bon, Red Dead Redemption 2 est quand même très loin de Grand Theft Auto V, qui a placé la barre très haut avec un record à 364 548 joueurs en simultané il y a 10 ans et qui continue d'attirer environ 200 000 fans régulièrement. Un succès qu'il doit sans aucun doute à GTA Online, bien plus populaire que Red Dead Online. Ce dernier est d'ailleurs également disponible en standalone, réduisant un peu plus les chiffres.

