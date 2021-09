REKT dévoile deux nouvelles chaises et un gros fauteuil pour gamers

REKT continue d'agrandir son catalogue et lance pour ce mois de septembre deux nouvelles chaises et un nouveau fauteuil pour gamers, à savoir les ULTIME8 PLUS, ULTIME8 x Gamers Origin et le Battle Chill, déclinaison du Game Chill, mais se passe de rotation à 360°. Les voici en images :

Et maintenant, place aux présentations de ces trois nouveaux produits :

Le modèle ULTIM8 PLUS a été conçu spécialement pour les gamers appréciant le tissu plutôt que le simili cuir. Sur la base d’une ULTIM8, nous avons agrandi les dimensions pour les grands gabarits : Coussin appuie-tête ;

Dossier avec mousse haute densité répartie uniformément 65 kg/m3 ;

Tissu premium Elastron ;

Dossier ajustable jusqu’à 180 degrés ;

Assise matelassée, ajustable jusqu’à 30° ;

Accoudoirs 4D ;

Coussin lombaire ajustable en hauteur ;

Vérin Classe 4 supportant jusqu’à 150 kg ;

Pied en aluminium ADC12 ultra résistant ;

5 roues XXL 75 mm de diamètre. Le modèle ULTIM8 a été conçu spécialement pour les gamers et aussi télétravailleurs : Coussin appuie-tête ;

Dossier avec mousse haute densité répartie uniformément 65 kg/m3 ;

Tissu premium Elastron ;

Dossier ajustable jusqu’à 180 degrés ;

Assise matelassée, ajustable jusqu’à 30° ;

Accoudoirs 4D ;

Coussin lombaire ajustable en hauteur ;

Vérin Classe 4 supportant jusqu’à 150 kg ;

Pied en aluminium ADC12 ultra résistant ;

5 roues XXL 75 mm de diamètre. Le Battle Chill est un fauteuil de type Zero Gravity dont le concept a été inventé en 1986. La posture Zero Gravity est la position adoptée par les astronautes de la Nasa lors du décollage de leur fusée. Elle est recommandée par les médecins, ergothérapeutes et spécialistes de la santé : Dossier inclinable jusqu’à 160° ;

Similicuir haute qualité ;

Assise supportant 120 kg, extension du repose jambes en une pression.

Si jamais vous êtes intéressés, REKT propose 10 % de réduction sur ces trois nouveaux modèles avec le code « PLUS10 » sur son site Internet, l'offre est valable jusqu'au 6 octobre prochain.

