Remedy Entertainment : le prochain jeu du studio annoncé comme « sérieux et extrêmement sombre »

En mai dernier, un projet quelque peu mystérieux de Remedy Entertainment avait fait son apparition sur l'Epic Games Store. Oui, les papas de Control et Alan Wake planchent déjà sur une nouvelle production. C’est lors d’un mini documentaire publié par Epic Games sur YouTube que le directeur de communication de Remedy, Thomas Puha, a brièvement annoncé l’univers de son prochain jeu.

Ainsi, en plus d’être « extrêmement sombre et sérieux », ce dernier aura des liens étroits avec les univers des deux titres précédemment cités.

Tous nos jeux étaient tellement sombres et mélancoliques, alors maintenant nous n'utiliserons que du jaune, du rouge et du rose, comme si vous entriez littéralement dans un magasin de bonbons. En réalité, le prochain jeu va être vraiment sombre et sérieux.

Pour rappel, Remedy Entertaiment s’est spécialisé dans les titres offrant des expériences uniques. Par exemple, nous pouvons citer Quantum Break qui est un TPS dans lequel vous pouvez contrôler le temps. Un autre titre marquant du studio, qui a été nominé aux Game Awards : Control. Ici, vous incarnez Jesse Faden qui doit explorer Le Bureau afin de retrouver son frère Dylan qui a été capturé. Des changements de dimension à la lévitation, Control plonge le joueur dans le paranormal et offre une réflexion sur le monde qui nous entoure.

Epic Games a exprimé quelques mots au passage :



L'une des meilleures choses dans notre métier est de pouvoir admirer le travail d'une équipe et d'avoir l'opportunité de les aider à réaliser ses projets. L'année dernière, nous étions bien entendu impatients de nous réunir avec leur équipe et d'en apprendre plus sur ce qu'ils projetaient de faire. Après quelques réunions et après avoir appris à nous connaître un peu mieux, il était évident que leur vision solide et enthousiaste méritait le soutien et la liberté créative que nous étions prêts à offrir. En tant que fans, c'était les jeux auxquels nous avions besoin de jouer.