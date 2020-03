Resident Evil 3 : une version Switch mentionnée dans le code source de la démo

Dans quelques jours sortira Resident Evil 3, du moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Rien de bien surprenant pour les fans, le remake du second opus avait été lancé sur ces mêmes plateformes en début d'année dernière, mais des joueurs ont découvert des choses étonnantes dans le code source de la démo publiée la semaine dernière.

Eh oui, le code source comprend notamment des messages liés à la sauvegarde automatique pour PlayStation 4, Xbox One, PC mais également Nintendo Switch ! Autre mention de la console de salon portable japonaise, du côté de la boutique cette fois, pour acheter le jeu complet sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo eShop. Bien évidemment, tout cela est caché dans le code source et n'apparaît pas à l'écran.

Alors, que faut-il en penser ? Capcom compte-t-il proposer par la suite un portage de Resident Evil 3 sur Nintendo Switch ? Peu probable, le RE Engine étant un moteur de jeu assez gourmand et pas vraiment adapté à la petite machine. Mais via une Cloud Version comme pour Resident Evil 7: Biohazard, ce n'est pas impossible. Ou alors, les développeurs ont tout simplement pensé à un éventuel portage à un moment du développement, et ont oublié de supprimer ces éléments par la suite.

Quoi qu'il en soit, Resident Evil 3 n'est attendu que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le 3 avril prochain.

