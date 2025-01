Resident Evil : un opus pas très apprécié bientôt de retour sur PS5 et Xbox Series X et S ?

En attendant de découvrir le prochain jeu inédit de la franchise Resident Evil, Capcom continue de capitaliser sur les précédents opus. Le remake de RE4 continue de cartonner et le studio japonais a également publié des mises à jour pour PS5 et Xbox Series X|S de Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard. Mais c'est un autre épisode qui fait parler de lui aujourd'hui.

Comme l'a remarqué VGC, l'ESRB a listé dans sa base de données Resident Evil 6 pour Xbox Series X|S. Le titre est sorti à l'origine en 2012 sur PS3 et Xbox 360, puis l'année suivante sur PC et enfin en 2016 sur PS4 et Xbox One. Un épisode un peu nanardesque avec une tonne de personnages, dont Leon S. Kennedy, Chris Redfield et Sherry Birkin, qui s'est quand même écoulé à plus de 9,3 millions d'exemplaires.

Comme le suggère VGC, Capcom pourrait donc ressortir Resident Evil 6 sous la forme d'un remaster, avec des graphismes améliorés grâce à la puissance des dernières consoles de salon de Sony et Microsoft. Il serait peu logique d'imaginer un véritable remake, le prochain sur la liste devrait être Resident Evil 5 (ou RE: Zero et Code Veronica, selon un insider).

Pour le moment, Capcom n'a rien officialisé, la rumeur est donc à prendre avec des pincettes. Vous pouvez acheter Resident Evil 4 Remake à partir de 12 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.