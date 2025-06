Resident Evil 9 : la révélation imminente ?

Les fans attendent avec impatience des nouvelles de la franchise Resident Evil. Si nous avons eu un excellent remake de Resident Evil 4 en 2023, la plupart des joueurs veulent surtout un opus inédit, la saga étant en pause depuis Resident Evil Village, qui marquait déjà la fin des aventures des Winters. Resident Evil 9/Apocalypse reste bien mystérieux, mais nous pourrions avoir des informations concrètes très, très prochainement.

L'insider AestheticGamer/Dusk Golem affirme être « sûr à 95 % que Resident Evil 9 est sur le point d'être dévoilé au Summer Game Fest », évoquant « beaucoup de rumeurs ». Pour rappel, Geoff Keighley organisera sa conférence annuelle le 6 juin prochain, à partir de 23h00, nous devrions donc découvrir le prochain survival-horror de la saga de Capcom selon l'insider. Le studio japonais a officialisé le développement de Resident Evil 9 l'été dernier, il est réalisé par Koshi Nakanishi, c'est lui qui s'était occupé de Resident Evil 7: Biohazard, un opus qui a modernisé la franchise.

Des rumeurs évoquaient également un monde ouvert et la présence de Leon S. Kennedy, qui aurait volé la vedette à Jill Valentine. Dusk Golem a fait le point sur ces informations, affirmant qu'il s'agira d'une réinvention de la franchise, délaissant un peu l'action au profit de l'horreur. Il s'agirait d'un projet très ambitieux pour Capcom, qui bénéficierait du plus gros budget pour un jeu de la saga. Cependant, l'open world aurait été mis de côté, nous aurions simplement de vastes zones à explorer, comme dans les derniers opus. L'ambiance serait très horrifique et gothique, très « witchy » (sorcière). Enfin, l'insider affirme que RE9 serait la conclusion de la saga débutée avec Resident Evil 1, marquant en même temps un nouveau départ pour la franchise.

En plus de ce Resident Evil 9/Apocalypse, Capcom aurait d'autres projets pour la franchise. L'ESRB a listé dans sa base de données Resident Evil 5 et 6 sur Xbox Series X|S, tandis que Dusk Golem affirmait que des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil: Code Veronica seraient en développement. Comme toujours, les grosses pincettes sont de mise, d'autant que l'insider est réputé pour dévoiler des informations très tôt, qui ont largement le temps de changer d'ici l'officialisation des jeux.

De son côté, Resident Evil 4 Remake s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, vous pouvez retrouver le jeu de tir et d'horreur à partir de 25,75 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.