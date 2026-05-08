Resident Evil Requiem relance Leon avec un mode gratuit taillé pour le défi

Resident Evil Requiem continue d’enrichir son contenu post-lancement. Capcom annonce aujourd’hui la disponibilité gratuite de Leon Doit Mourir à Jamais, une expérience additionnelle accessible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC via Steam et Epic Games Store, ainsi que GeForce NOW. Ce nouveau défi s’adresse prioritairement aux joueurs ayant déjà bouclé l’aventure principale, puisqu’il se débloque après la fin de l’histoire.

Ce contenu place Leon S. Kennedy au cœur d’une action nettement plus nerveuse. Si le mode reprend des environnements connus de la campagne, il les transforme en parcours de combat plus exigeants. Au programme, ennemis renforcés, cinq rangs de difficulté croissants et une course contre la montre. Même le boss final s’invite dans cette nouvelle épreuve, avec une montée en pression pensée pour les joueurs en quête de challenge.

Pour survivre, les joueurs doivent remplir une “jauge d’amplification” en éliminant leurs adversaires. Cette mécanique permet ensuite de débloquer des capacités d’amplification propres à ce mode. L’objectif ne consiste donc pas seulement à tenir face à des ennemis plus puissants, mais aussi à optimiser son rythme, ses choix et sa progression. Capcom insiste également sur la rejouabilité, puisque l’ordre des zones, la progression et les capacités proposées à Leon varient à chaque partie.

Côté technique, cette mise à jour ne vient pas seule. Des correctifs de bugs ont été déployés sur l’ensemble des plateformes. Les joueurs PC profitent aussi de la prise en charge des gâchettes adaptatives, du retour haptique et des capteurs de mouvement de la manette DualSense. Un ajout notable pour les utilisateurs de la manette de Sony sur ordinateur.

L’éditeur profite également de ce lancement pour étendre l’univers du jeu hors écran. Une gamme de vêtements dédiée au mode Leon Doit Mourir à Jamais est désormais disponible sur Amazon. Elle comprend notamment des t-shirts, des sweats à manches longues, des sweatshirts et des hoodies. Capcom rappelle aussi que les premiers amiibo Resident Evil sortiront le 30 juillet, avec deux figurines consacrées aux personnages principaux de cet épisode, Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy.

Avec plus de 6 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie, Resident Evil Requiem s’impose comme le plus gros lancement de l’histoire de la franchise. Ce retour à Raccoon City mêle action et survival horror autour de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, tous deux confrontés à leur passé et aux conséquences de l’Incident de Raccoon City. Capcom indique enfin que d’autres mises à jour seront partagées au cours de cette année anniversaire, alors que la saga Resident Evil célèbre ses 30 ans.