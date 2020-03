Ring Fit Adventure : un mode musical, de la course et plus encore avec une mise à jour gratuite

Ring Fit Adventure a sûrement connu un regain de popularité logique avec le confinement, mais il avait déjà bien des adeptes avant. Il s'agit certainement d'un hasard du calendrier, mais Nintendo va justement le mettre à jour aujourd'hui avec encore plus de contenu.

Un patch gratuit arrivera dans les heures qui viennent pour l'exclusivité Switch, et il ajoutera un mode musical inédit pour changer du scénario ou des entraînements habituels. Jeu de Rythme nous invite à faire travailler nos muscles sur 17 titres issus des classiques de la console, de Super Mario Odyssey à Splatoon 2 en passant par The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et à en croire la vidéo, il y a même un medley Wii Fit d'inclus. Les parties nous feront utiliser nos bras et nos jambes ou notre torse et nos jambes, suivant ce que nous voulons renforcer.

La mise à jour ne s'arrête pas là, et permettra de donner une voix féminine à Ring, notre compagnon et coach, mais aussi de changer sa langue, pourquoi pas en le faisant enfin parler français. Un mode Course est enfin ajouté au Jeu Rapide et À la Carte, pour pouvoir trottiner sur place et apprécier le paysage. Toutes ces nouveautés seront donc disponibles aujourd'hui dans Ring Fit Adventure, et devraient en motiver certains à reprendre le sport à la maison.

