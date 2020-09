Rise of the Triad Remastered : une version modernisée du vieux FPS d'Apogee annoncée

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de jeux de tir à la première personne rétro, 3D Realms vient de dévoiler Rise of the Triad Remastered, une version modernisée du FPS d'Apogee Software sorti en 1994 (et qui a eu droit à un remake en 2013), le studio planche d'ailleurs sur ce nouveau jeu en compagnie de Destructive Creations, malheureusement connu pour Hatred et IS Defense...

Mais ici, les studios vont se contenter de moderniser Rise of the Triad, comme l'explique 3D Realms dans la vidéo ci-dessus. Cette version remastérisée bénéficiera ainsi du support des écrans larges, d'une visée à la souris et d'un multijoueur amélioré, et un mode Classic sera inclus. Pour rappel, Rise of the Triad utilise le même moteur que Wolfenstein 3D, mais proposait cette fois de bouger son arme sur l'axe vertical en plus de l'horizontal, le support de la visée à la souris est donc plus que bienvenu !

Rise of the Triad Remastered n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.