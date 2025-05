RoadCraft : le nouveau jeu des créateurs de MudRunner et SnowRunner lancé en vidéo

Après Spintires: Mudrunner, SnowRunner et Expeditions: A MudRunner Game, Saber Interactive et Focus Entertainment sont de retour cette semaine avec un nouveau jeu de simulation de conduite de gros engins sur des terrains accidentés. Cette fois, le titre nous demandera de reconstruire des régions dévastées, voici la bande-annonce de lancement de RoadCraft :

RoadCraft nous permet de conduire des engins de chantier avec un moteur de jeu réaliste et de nombreuses interactions avec l'environnement, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce titre :

Dans RoadCraft, les joueurs sont à la tête d’une entreprise spécialisée dans la restauration de sites industriels dévastés par des catastrophes naturelles, aux 4 coins du globe. Que vous soyez confronté aux répercussions d’une inondation dévastatrice ou d’une tempête de sable aux dégâts considérables, votre rôle est de déployer votre flotte de véhicules de chantier pour déblayer les débris, réactiver les usines à l’arrêt et reconstruire les infrastructures essentielles telles que les routes et les ponts afin de relancer l’économie locale. Mode solo ou coopératif : jouable jusqu’à 4 joueurs

VO anglaise - 14 langues disponibles pour les textes

Plus de 40 véhicules, des bulldozers aux grues de chantier**

3 biomes – 8 cartes**

28 km² de cartes**

Plus de 80 heures de jeu** **Contenu étendu via Live Ops

RoadCraft est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter sur consoles à partir de 39,89 € sur Amazon et Fnac. L'Édition Rebuild avec le Scout Invictus Type A et un futur DLC est quant à elle disponible à 44,99 € sur Gamesplanet.