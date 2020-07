Roblox : découvrez la nouvelle activité sur le thème de la super héroïne Wonder Woman

Roblox est un jeu bac à sable MMO jouable de manière gratuite avec des options payantes (achats de monnaie virtuelle notamment) réunissant plus de 120 millions de joueurs depuis son lancement en 2005 (plus d'informations sur le jeu ici). Le 25 juin dernier, il a sorti en collaboration avec Warner Bros. et DC comics une nouvelle expérience jouable, Wonder Woman: The Themyscira Experience, basée sur la célèbre héroïne de DC.

Cette nouvelle activité proposera aux joueurs d'explorer le continent de Themyscira, l'île d'origine de Wonder Woman en remplissant diverses missions et mini jeux ancrés dans l'univers de la guerrière amazone, en offrant diverses récompenses. Les joueurs pourront au long de l'expérience collecter et acheter sur le marché virtuel des objets sur le thème des comics et du film tels que des équipements pour son avatar.

Aujourd'hui plus que jamais, les gens cherchent des moyens de se connecter les uns aux autres et à leurs communautés par le biais d'expériences authentiques et immersives qui peuvent être utilisées et partagées dans tout l'univers Roblox. Nous sommes ravis de travailler avec DC et Warner Bros. sur une expérience unique en son genre qui, nous le pensons, plaira aux fans de Wonder Woman et aux utilisateurs de Roblox. Craig Donato, directeur commercial de Roblox.

Fan de Wonder Woman et de DC ? vous pourrez directement vous immerger dans l'expérience gratuitement après avoir créé un compte (gratuit) en cliquant ici.

