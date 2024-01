RoboCop: Rogue City, une mise à jour gratuite avec plusieurs nouveautés, dont le mode tant attendu

L'année dernière, Nacon et Teyon ont surpris tout le monde avec RoboCop: Rogue City, un jeu de tir à la première personne très sympathique basé sur la franchise des films avec le flic robotique de Détroit. Un FPS AA avec de petits défauts, mais surtout pas mal de qualité, incitant les développeurs à continuer à le mettre en avant.

Comme annoncé en tout début d'année, Teyon a développé un mode New Game+ pour RoboCop: Rogue City, désormais disponible avec une mise à jour gratuite. Les joueurs peuvent donc recommencer l'aventure en conservant leurs armes et capacités pour améliorer davantage RoboCop et accomplir toutes les missions secondaires, mais la mise à jour rajoute d'autres nouveautés.

En plus du mode NG+, les joueurs peuvent découvrir l'Auto-9 doré et le mode de difficulté There Will be Trouble en terminant une première fois le jeu. Davantage de puces d'amélioration sont présentes dans les niveaux et le patch corrige au passage des bugs, comme la visée qui ne se remettait pas correctement en place en sortant de certains lieux intérieurs, la disparition de la main de RoboCop lorsqu'il agrippait un ennemi ou un souci dans l'enquête du véhicule volé.

RoboCop: Rogue City devient donc encore plus intéressant avec cette mise à jour, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST RoboCop: Rogue City, les développeurs de Rambo: The Video Game ont fait un bon jeu !