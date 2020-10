Rogue Company : le free-to-play passe en bêta ouverte et devient jouable par tous

À l'heure des Battle Royale à gogo, le moindre free-to-play proposant une recette différente se montre digne d'intérêt. C'est le cas de Rogue Company, un TPS multijoueur en 4v4 avec des mercenaires d'élite aux talents et arsenaux variés. Le jeu est jouable par les acheteurs des Packs Fondateur et quelques chanceux ayant reçu des invitations depuis quelques semaines, mais passe à la vitesse supérieure ces jours-ci.

Le free-to-play est à présent disponible en bêta ouverte sur PC, PS4, Xbox One et Switch (la console de Nitendo est vendue à partir de 199,99 € sur Amazon), ce qui veut dire que n'importe qui peut désormais se lancer dans des parties compétitives sans condition particulière, pas même un abonnement PlayStation Plus ou Nintendo Switch Online. Nicholas « Avi » Bashore, Community Manager chez Hi Rez Studios, fait un point sur ce sujet sur le PlayStation Blog, en parlant notamment de l'ajout des parties personnalisées, de la dernière carte Lockdown et du nouveau personnage de Dahlia, qui a d'ailleurs droit à sa cinématique et sa bande-annonce de gameplay à l'occasion.



Il y a à peine deux mois, Rogue Company faisait ses débuts en suscitant un fort enthousiasme auprès des joueurs PlayStation 4. Votre accueil envers notre bêta ouverte a été vraiment phénoménal. D’ailleurs, les statistiques cumulées parlent d’elles-mêmes : + de 500 millions d’éliminations. + de 35 millions de réanimations. + de 10 millions de tirs à la tête avec le fusil de précision LR15 Fullbody. Chaque victoire a été bien méritée et chaque mission reflétait une nouvelle chance pour vous de démontrer votre talent sur le terrain ! Nous entrons à présent dans la phase suivante de Rogue Company : la bêta ouverte free-to-play. Cette étape survient après notre mise à jour récente, Desert Rose, incluant notre toute dernière carte nommée Lockdown, ainsi que la fonctionnalité fortement sollicitée des parties personnalisées. Êtes-vous prêts à affronter vos amis ou vos ennemis dans Rogue Company ? Cette possibilité s’offre désormais à vous en configurant une partie personnalisée pour savoir qui sera le champion ou la championne ultime. Et les profondes jungles sauvages de Lockdown seront le lieu idéal pour prouver de quoi vous êtes capables. Rien de mieux qu’une prison abritant les criminels les plus dangereux de toute la planète pour effectuer une mission ultra risquée où une seule équipe pourra en réchapper ! Avec la sortie de la bêta ouverte, nous introduisons également une nouvelle mercenaire, Dahlia. Pro des tactiques en binôme, Dahlia est un personnage défensif qui excelle une fois alliée à un autre joueur de l’équipe. Elle pourrait bien sauver votre peau sur le terrain. Et si jamais vous vous trouvez dans le camp opposé, elle pourrait même signer votre arrêt de mort ! La bêta ouverte n’est qu’un début pour Rogue Company. Non seulement nous nous penchons déjà sur l’intégration d’autres mercenaires, cartes et modes de jeu, mais nous sommes impatients de lire les commentaires que nous recevons de notre plus importante source : nos joueurs. Nous espérons que vous viendrez nous rejoindre pour faire de Rogue Company une expérience de jeu de tir à la troisième personne inoubliable grâce à vos précieux commentaires. Que vous soyez de la partie depuis la bêta fermée ou que vous veniez tout juste de nous rejoindre, sachez que votre mission, votre style et vos conditions s’appliquent quand vous voulez !

Si vous avez du temps devant vous, n'hésitez donc pas à vous lancer gratuitement dans une partie de Rogue Company pour voir ce qu'il vaut.