Rogue Company : la bêta du TPS multijoueur lancée par surprise sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec des codes gratuits et packs payants

L'éditeur Hi-Rez est un spécialiste des jeux multijoueurs, avec des succès comme SMITE et Paladins. Il espère renouer avec le succès avec Rogue Company, un TPS tactique et rempli d'action où nous incarnons des agents d'élite aux compétences propres dotés d'armes et de gadgets en tout genre. Le projet était prévu pour cet été et, surprise, il est finalement disponible via une bêta fermée dès aujourd'hui sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec du cross-play et du cross-save.

L'accès anticipé est cependant payant, car il faut payer un Pack Fondateur à 14,99 €, 29,99 € ou 59,99 € pour pouvoir y jouer avant la version 1.0. En revanche, des codes gratuits donnant accès à la bêta sans les bonus sont distribués via la fonctionnalité Twitch Drops, demandant de regarder des streams du jeu via Twitch et de croiser les doigts. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du jeu pour espérer obtenir des codes par d'autres moyens.

Pack Fondateur Démarrage - 14,99 € Tenue Speed Demon de Ronin (rare)

Revêtement d'arme Solar Flare (épique)

Emote danse Superstar

Spray fondateur (rare) Pack Fondateur Standard - 29,99 € Quatre autres mercenaires : Phantom, Chaac, Lancer et Vy

Tenue Exterminatin de Chaac (rare)

Tenue Speed Demon de Ronin (rare)

Revêtement d'arme Solar Flare (épique)

Emote danse Superstar

Spray fondateur (rare) Pack Fondateur Ultime - 59,99 € Quatre autres mercenaires : Phantom, Chaac, Lancer et Vy

Tenue Exterminatin de Chaac (rare)

Tenue Night Runner de Lancer (épique)

Spray craie (rare)

Emote danse Leg Day (épique)

1500 Rogue Bucks

Tenue Speed Demon de Ronin (rare)

Revêtement d'arme Solar Flare (épique)

Emote danse Superstar

Spray fondateur (rare)

Une bande-annonce de lancement et des vidéos explicatives sur le gameplay sont disponibles ci-dessus. Si vous voulez découvrir les héros, ça se passe également en vidéos, mais en page suivante. Rogue Company sera ensuite lancé en free-to-play une fois sa bêta rodée sur toutes les plateformes.