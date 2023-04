Rogue Company : la version Switch du jeu de tir free-to-play bientôt abandonnée

Il est bien difficile de s'imposer dans le milieu très prolifique des free-to-play sur ordinateurs et consoles de salon, mais pourtant, Hi-Rez Studios a un CV impressionnant (Tribes: Ascend, SMITE et Paladins) et il a lancé en 2020 Rogue Company, un jeu de tir à la troisième personne gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Par la suite porté sur PS5 et Xbox Series X|S, Rogue Company ne semble malheureusement pas à la hauteur sur la console de Nintendo pour persister sur sa lancée. Hi-Rez Studios vient d'annoncer que les serveurs de Rogue Company sur Switch vont fermer le 20 juin prochain. Dès aujourd'hui, les microtransactions sont désactivées et les développeurs partagent un communiqué sur leur site officiel :

Après de nombreuses discussions, réflexions et conversations au sein de notre équipe, nous avons pris la décision difficile pour Rogue Company de mettre fin au support de notre version Nintendo Switch, la date finale de support étant le 20 juin. Ce choix n'a pas été fait facilement ou sans se soucier notre communauté, cependant, nous nous sommes rendu compte que les performances de notre portage Switch n'étaient pas à la hauteur de nos standards, et nous n'étions pas en mesure de fournir le niveau de support que nos joueurs méritaient. Ce changement nous permet de fournir aux joueurs sur d'autres plateformes un meilleur support et une meilleure concentration sur leurs problèmes spécifiques, ainsi que de fournir des mises à jour avec plus de flexibilité et de fréquence chaque fois que nécessaire. À partir du 11 avril, les achats en jeu en argent réel ne seront plus disponibles et les achats sur le Nintendo eShop seront désactivés dès que possible. Si vous êtes un joueur Switch et que vous souhaitez continuer à jouer à tout moment dans le futur, nous vous recommandons fortement d'utiliser la liaison de compte Hi-Rez pour reprendre votre progression là où vous l'avez laissée sur une autre plateforme. Pour plus d'informations sur l'association de comptes, consultez cette FAQ. Nous comprenons l'impact que cette décision peut avoir sur notre communauté et tenons à vous assurer que nous avons travaillé avec diligence pour trouver des solutions de contournement à divers problèmes spécifiques à Switch dans le passé. Malheureusement, d'importants défis techniques et de processus nous empêchent de continuer à prendre en charge cette plateforme, et nous pensons qu'il s'agit du meilleur choix pour Rogue Company.

Le studio invite donc les joueurs à lier leurs comptes Nintendo et Hi-Rez afin de retrouver votre progression sur une autre plateforme, du moins si vous avez un PC, une PlayStation ou une Xbox sous la main. Les développeurs ont sans doute eu les yeux plus gros que le ventre en portant Rogue Company sur Switch, mais ils précisent tout de même que les serveurs des autres versions du TPS free-to-play vont rester en ligne à l'avenir. D'autres jeux gratuits sont quand même disponibles sur Nintendo Switch, et vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.