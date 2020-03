Rogue Company : les mercenaires se montrent enfin dans une courte vidéo de gameplay

Après sa première révélation en septembre dernier lors d'un Nintendo Direct, Hi-Rez Studios et First Watch Games ont dévoilé une bande-annonce révélatrice sur le gameplay de Rogue Company. Pour mémoire, il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne, jouable en multijoueur, qui nous plonge dans un monde où les phases d’actions sont constantes, et où la stratégie règne. Le titre sera également accompagné d’un vaste arsenal de mercenaires, d'armes, de compétences et de modes de jeu.

La Rogue Company est une association top secrète de mercenaires d'élite qui exercent leur métier dans le but de combattre les injustices du monde. La Rogue Company est la solution illégale à un système corrompu. Mais pour le reste du monde, cette organisation, n'est qu'une légende, c'est pourquoi les missions les plus meurtrières et secrètes sont attribuées à cette unité. En tant que mercenaire de la Rogue Company les joueurs feront équipe, enfileront leurs armes préférées et auront divers objectifs à travers un grand nombre de scénarios et de modes de jeux PvP.

Rogue Company arrivera cet été sur Switch, PS4, Xbox One et PC et possèdera une fonction de cross-play entre toutes les plateformes.