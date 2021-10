Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : les Champions d'Arènes, membres de la Team Galaxie et Gardiens des Lacs se montrent en vidéo

Une fois de plus, The Pokémon Company communique sur les deux prochaines sorties de la licence sur Switch. D'un côté, nous avons donc eu droit à une bande-annonce pour Zorua et Zoroark de Hisui de Légendes Pokémon : Arceus, déjà officialisés depuis quelques jours, de l'autre, ce sont donc les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui se sont à nouveau montrés au détour d'une nouvelle bande-annonce, sans grande nouveauté malheureusement.

En effet, la vidéo du jour est dédiée aux personnages et créatures clés de l'intrigue, avec pour commencer les deux Champions d'Arènes que sont Gladys et Tanguy, maîtrisant respectivement les types Glace et Electrik. Viennent ensuite les admins de la Team Galaxie, le groupe de méchants de cette aventure, qui va tenter de mettre les mains sur les Gardiens des Lacs, le trio de Pokémon Créhelf, Créfollet et Créfadet. Bref, si vous avez déjà joué à la 4G, rien de neuf sous le soleil si ce n'est un aperçu de plus du projet développé par ILCA, avec la confirmation du retour de certaines OST. Quelques détails sur tout ce beau monde et des artworks vous attendent en page suivante si vous le souhaitez. Sachez aussi que notre avatar pourra arborer l'apparence des protagonistes de Pokémon Version Platine en guise de bonus d'achat, à récupérer en jeu via l'option Cadeau Mystère avant le 21 février 2021 !

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont attendus dans moins d'un mois sur Switch, le 19 novembre. Vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,49 €. Au passage, un évènement aura lieu dans Pokémon GO à l'occasion du lancement, du 16 au 21 novembre.

