Rogue Point : les développeurs de Black Mesa dévoilent leur nouveau jeu

Si vous voulez découvrir la franchise Half-Life et que vous trouvez que le jeu de Valve a pris un coup de vieux, vous connaissez sans doute Black Mesa, un remake officieux, mais adoubé par le studio de Gabe Newell, qui permet de revivre la première aventure de Gordon Freeman avec le Source Engine. Un remake développé par Crowbar Collective qui est sorti en 2020, après cinq ans d'Early Access. Mais le studio teasait en début d'année son prochain projet... qui n'a rien à avoir avec Half-Life.

Eh non, alors que les fans espéraient des remakes des extensions Blue Shift, Opposing Force et Decay, Crowbar Collective dévoile cette semaine Rogue Point, un jeu de tir coopératif. Oui, c'est un peu décevant... Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau jeu :

À la mort du PDG le plus riche de la Terre, d’impitoyables conglomérats se disputent son empire. L’application MERX permet aux magnats en compétition de commander, aussi facilement qu’un plat à emporter, des armées de mercenaires privés pour livrer leur guerre des affaires ! Seule l’escouade d’élite indépendante Rogue Point ose se dresser contre eux.

Campagne

Plongez dans le feu de l’action avec notre campagne alliant la planification stratégique à l’intensité du combat tactique. Faites équipe pour recueillir des informations et lancer des assauts contre de redoutables combattants. Affrontez les puissants mercenaires 5 étoiles, la fine fleur des agents létaux de MERX. En somme, préparez-vous à en découdre, avec des ennemis tenaces et acharnés et un déferlement d’action qui mettra vos compétences, votre équipement et votre travail d’équipe à rude épreuve.

Rejouabilité (génération aléatoire)

Vos missions vous amèneront à combattre et à manœuvrer dans 4 sites différents :

L’aéroport

Le centre commercial

Le bureau

La plateforme pétrolière

Les gigantesques cartes du jeu sont générées par le système de conception paramétrique à chaque partie, offrant ainsi un nouvel éventail de défis et de possibilités stratégiques. Cet environnement en constante évolution garantit des missions toujours aussi uniques et palpitantes, pour un plaisir renouvelé de campagne en campagne.

Classes d’IA

Dans Rogue Point, votre ennemi est MERX. Face au défi que représentent ces mercenaires, votre équipe devra concocter des stratégies et collaborer sur le plan tactique. Les différentes classes de MERX, contrôlées par une IA, possèdent chacune leur propre style de jeu pour un impact unique.

Soldat

C’est la classe des subalternes de base. Ils sont armés de pistolets et de fusils d’assaut, lancent des grenades et travaillent en escouades. Vous en rencontrerez beaucoup dans Rogue Point, mais attention à ne jamais les sous-estimer.

Berserker

Sous l’emprise de substances douteuses et sans égard pour leur propre vie, les berserkers ont pour unique objectif de vous mettre la main dessus afin de déchiqueter votre équipe à coups de machette. Ce sont des agents du chaos qui ruineront votre plan de jeu soigneusement défini.

Tireur d’élite

Retranchés à une distance sûre et bien protégés, les tireurs d’élite bloqueront l’avancée de votre équipe et vous empêcheront d’accéder aux zones stratégiques. Les seuls indices quant à leur présence sont le rayon laser émanant de leur arme et l’explosion de la tête de votre coéquipier, juste à côté de vous.

Infanterie lourde

L’infanterie lourde est composée de brutes relativement lentes qui n’ont que faire des balles et ne daignent même pas se mettre à couvert. Vous pouvez décharger votre arme sur eux sans aucun effet. Découvrez leur seule faiblesse, ou prenez vos jambes à votre cou.

5 étoiles

Ces commandants légendaires ont reçu une évaluation de 5 étoiles dans l’application MERX. Les informations à leur sujet sont lacunaires, mais il ne fait aucun doute que lorsque vous les rencontrerez en fin de partie, votre équipe devra tout donner pour avoir une chance de les terrasser. Si vous y parvenez, vous pourrez prélever un trophée sur leur corps comme preuve de votre victoire.

Accessibilité

Parfaitement indiqué pour les nouvelles recrues comme pour les vétérans, [Rogue Point] offre un point d’entrée accessible, pour ensuite révéler plusieurs niveaux de complexité qui satisferont les amateurs de défis. Vous avez envie d’un jeu débordant d’action, riche et axé sur les compétences ? [Rogue Point] vous ouvre les portes d’un monde impitoyable, mais captivant, qui vous fera vibrer d’émotion.

Économie

Amassez un pécule sur la ligne de front, puis faites l’acquisition de matériel nouveau pour compléter votre arsenal. Personnalisez votre armement grâce à des accessoires de pointe et à de nombreuses pièces d’équipements tactiques destinées à faciliter l’infiltration et l’extraction. Découvrez les boîtes mortes, des lots d’armes et de pièces d’équipement spécialisées qui ne seront accessibles nulle part ailleurs. Maîtrisez les ressorts du combat. Imposez votre loi sur le champ de bataille.

Constituez votre équipe

Travaillez en équipe pour surmonter l’adversité. Rogue Point est conçu de façon à renforcer le travail d’équipe et à pousser les joueurs au combat. Pour gagner, votre équipe devra s’adapter, combattre et manœuvrer ensemble. Commencez avec juste un pistolet et un gilet pare-balles, puis remportez un arsenal haut de gamme à mesure que vous réussirez des missions et accomplirez un travail d’équipe stratégique avec vos coéquipiers.

Risque contre récompense

Dans Rogue Point, les équipes prennent des risques non seulement pendant les missions, mais également lors des phases de planification et d’armement. Tirez parti des boîtes mortes proposées par le jeu pour tenter d’obtenir les meilleures pièces d’équipement, ainsi que des armes spécialisées que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Armes et personnalisation

Terminez des missions pour gagner l’argent nécessaire à l’achat d’armes et de pièces d’équipement. Trouvez l’armement exact que vous souhaitez, ou misez sur la chance en ouvrant une boîte morte pour recevoir de l’équipement aléatoire.

22 armes

5 skins de couleur et de camouflage pour chaque arme

11 dispositifs tactiques

25 accessoires, dont des lasers, des viseurs, des silencieux, des chargeurs à grande capacité, et plus encore

55 objets cosmétiques à débloquer, chacun disponible dans de multiples couleurs et motifs

Fin de partie

La campagne vous paraît trop facile ? Alors, attelez-vous à notre éprouvante mission de fin de partie, un défi de taille aux ennemis plus coriaces encore et à l’action effrénée, qui épuisera vos ressources tactiques comme votre équipement, et poussera votre équipe dans ses derniers retranchements ! Mettez un point final à cette campagne !