Rollerdrome : un jeu de tir et de rollers par les développeurs d'OlliOlli dévoilé en vidéo

Roll7 aime les jeux de glisse, il l'a déjà montré avec les trois opus de la franchise OlliOlli, mais il veut visiblement se diversifier et s'intéresser aux jeux de tir. Le studio a présenté lors du State of Play de Sony Rollerdrome, un jeu de tir et de glisse qui arrivera cet été sur PlayStation et PC.

Rollerdrome est donc un jeu d'action et de tir à la troisième personne, en solo, qui nous emmènera en 2030. Un monde futuriste où la réalité et le spectacle se mélangent, la faute aux grandes entreprises, et la population se divertit en regardant des matchs de Rollerdrome, un sport ultra violent. Le joueur incarnera un participant désireux de devenir le nouveau champion de la ligue tout en dévoilant les plans secrets de la société Matterhorn.

Un jeu d'action et de tir à la 3e personne incomparable : un mélange unique de jeu de tir et de roller qui allie des combats frénétiques et féroces, une animation fluide et un système de tricks intuitif pour offrir un défi inédit.

: un mélange unique de jeu de tir et de roller qui allie des combats frénétiques et féroces, une animation fluide et un système de tricks intuitif pour offrir un défi inédit. Un véritable test d'adresse : relevez un défi unique tout au long du championnat de Rollerdrome. Affichez votre domination dans l'arène grâce aux classements en ligne, et débloquez le mode « Ça va saigner » pour repousser vos limites en relevant le défi ultime en matière d'adresse et d'agilité.

: relevez un défi unique tout au long du championnat de Rollerdrome. Affichez votre domination dans l'arène grâce aux classements en ligne, et débloquez le mode « Ça va saigner » pour repousser vos limites en relevant le défi ultime en matière d'adresse et d'agilité. Une identité inimitable : une bande-son inédite, associant des sons et des mélodies d'une époque emblématique à une production de pointe, sert de toile de fond vibrante au carnage auquel donnent vie des graphismes au style unique inspiré des comics.

: une bande-son inédite, associant des sons et des mélodies d'une époque emblématique à une production de pointe, sert de toile de fond vibrante au carnage auquel donnent vie des graphismes au style unique inspiré des comics. Une sombre machination : découvrez un complot aussi mystérieux que sinistre dans cet univers rétrofuturiste inimitable.

La date de sortie de Rollerdrome est déjà fixée au 16 août 2022 sur PC, PlayStation 4 et PS5.