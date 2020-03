RUMEUR sur Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, le développement terminé depuis 2018 ?

Cette fois, c'est sûr : Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered arrive demain sur PS4, Xbox One et PC. La nouvelle ne vient toujours pas d'Activision, mais du PlayStation Store allemand, qui confirme que le mode scénarisé sera vendu 24,99 €, avec des bonus pour Modern Warfare et Warzone en prime.

Le projet fait parler de lui depuis des lustres, d'un listing sur Amazon en 2018 à un enregistrement dans la catalogue de PEGI l'année suivante, et à bien d'autres reprises depuis. D'après Eurogamer, ces apparitions répétées au fil des années ne sont pas le fruit du hasard : Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered serait prêt depuis bien longtemps, et peut-être même dès 2018. Activision aurait juste attendu le moment opportun pour le lancer avec le meilleur accueil du public possible, mais ne souhaitait pas le proposer en même temps que Call of Duty: Black Ops 4, ce qui n'aurait que souligner davantage son absence de mode solo.

L'idée est renforcée par la bande-annonce qui a fuité, et dont le copyright mentionne justement 2018 comme année de finition du projet par Infinity Ward et Beenox Studios. Le texte rappelle d'ailleurs une évidence que nous avons comprise il y a bien longtemps : Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ne propose que la campagne, et pas de mode coopératif ou de multijoueur. Le but est sûrement ici de ne pas scinder une communauté déjà séparée entre Modern Warfare et Warzone, le premier proposant d'ailleurs des cartes remastérisées de Modern Warfare 2.

Activision n'évoquera probablement pas officiellement l'affaire, nous ne saurons donc peut-être jamais si le buzz autour de Call of Duty: Warzone voire les mesures actuelles de confinement ont incité l'éditeur à sortir ce nouveau projet cette semaine.