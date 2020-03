Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, date de sortie, prix, bande-annonce et visuels en fuite

Après bien des fuites de la part d'organismes de classification, l'existence de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered a carrément été confirmée par le datamining des données de Call of Duty: Modern Warfare (2019) la semaine dernière, nous permettant au passage d'admirer plusieurs visuels de cette version remastérisée. Tout laissait penser que sa révélation serait imminente, et ce sera mieux que ça au final.

Cette fois, la fuite provient directement du PlayStation Store allemand, qui a mis en ligne trop tôt la fiche produit de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (ou Kampagne Remastered dans la langue locale), qui sortira donc demain, mardi 31 mars 2020 sur PS4, et sans aucun doute également sur Xbox One et PC. Plusieurs nouveaux visuels sont inclus, ainsi que la bande-annonce de lancement, de quoi faire grincer des dents les hauts placés d'Activision. Au passage, nous apprenons que plusieurs contenus numériques seront offerts avec l'achat, regroupés dans un Classic Ghost Bundle, dont une skin, des plans d'armes, un emblème, etc., à utiliser dans Modern Warfare et Warzone.

Rendez-vous donc demain pour vous procurer Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, du moins si vous souhaitez débourser 24,99 € pour ressasser le passé avec des graphismes remis aux goûts du jour. Prévoyez tout de même 46,9 Go pour installer la bête !