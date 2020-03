RUMEUR sur Call of Duty : un remaster de Modern Warfare 3 aussi en développement

Ceux qui suivent de près l'actualité de la saga connaissent sûrement TheGamingRevolution, un YouTubeur qui a déjà leaké plein d'informations sur Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone avant leurs révélations. Il a récidivé cette semaine avec une autre nouvelle intéressante pour l'avenir de la série.

MW3 Remastered has been getting worked on for a while now too so I wonder how/when that's going to drop — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 27, 2020

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sortira officiellement aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC, mais Activision aurait déjà d'autres projets dans les cartons. Selon l'informateur, une version remastérisée de Call of Duty: Modern Warfare 3 serait en développement depuis quelque temps, continuant la série lancée par Call of Duty: Modern Warfare Remastered en 2016. Après tout, les bruits de couloir veulent que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered soit prêt depuis un moment, alors il ne serait effectivement pas impossible que la modernisation de sa suite soit en chantier.

L'histoire ne dit pas encore s'il s'agira d'un Campaign Remastered avec seulement le solo ou d'un pack complet avec les modes Opérations Spéciales et Multijoueur, et aucune date de sortie n'est encore moins mentionnée. Mais vu le temps que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered a pris pour voir le jour, il ne faudra sûrement pas être pressé, même si l'existence du titre est un jour avérée.

