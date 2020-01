CINEMA : RUMEUR sur Star Wars, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) approché pour réaliser un film

Maintenant que Star Wars : L'Ascension de Skywalker est sorti en salles, Disney et Lucasfilm vont faire une pause concernant les films au cinéma, mais les studios planchent évidemment en interne sur divers projets, notamment une première trilogie portée par Rian Johnson (Star Wars : Les Derniers Jedi), une seconde qui se fera sans les créateurs de Game of Thrones, et bien sûr d'autres films.

D'après The Hollywood Reporter, Taika Waititi a été approché pour réaliser un film Star Wars, sans plus de précisions. Difficile de passer à côté de l'acteur et réalisateur néo-zélandais ces dernières années, il a notamment accouché de Vampires en toute intimité, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit et du dernier épisode de The Mandalorian. Taika Waititi planche actuellement sur Thor: Love and Thunder, mais il pourrait bien apporter sa patte à la franchise Star Wars à l'avenir.

Bien évidemment, tout cela est encore à prendre avec des pincettes, d'autant que le principal intéressé a partagé sur les réseaux sociaux la pochette de l'album Rumors de Fleetwood Mac. Si Taika Waititi a peut-être bien eu un entretien avec Lucasfilm, rien n'est fixé pour le moment.