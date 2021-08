RUMEUR sur le PSVR 2 : écran OLED HDR, FOV amélioré et jeux AAA

Officiellement, nous ne savons rien sur le PlayStation VR 2 de Sony, son prochain casque de réalité virtuelle reste mystérieux, mais les rumeurs fusent. D'après des bruits de couloirs, il aurait une résolution 4K, un suivi du regard, des retours haptiques et un écran OLED, mais cette semaine, d'autres possibles informations font surface.

D'après PSVR Without Parole, le PSVR 2 disposerait en effet d'un écran OLED HDR, pour une image plus belle et des couleurs plus contrastées. Le champ de vision (FOV) passerait de 100° à 110°, avec une technologie de flexible scaling resolution qui améliorerait les performances de certains jeux. Concernant les manettes, elles embarqueraient des capteurs tactiles au niveau du pouce, de l'index et du majeur, permettant de savoir si les doigts touchent la manette, mais également à quelle distance ils se trouvent du capteur lorsqu'ils ne le touchent pas. Une fonctionnalité déjà aperçue dans des brevets déposés par Sony ces derniers mois.

Et pour accompagner son PlayStation VR 2, Sony veut des jeux, des gros jeux, il aurait demandé à des studios de développer des AAA en réalité virtuelle et d'adapter des titres classiques en VR, à l'instar de Resident Evil 7: Biohazard ou Hitman 3 sur le premier PSVR, offrant le choix aux joueurs entre les deux versions. Malheureusement, la question de la rétrocompatibilité avec les jeux PS4 reste très incertaine, mais nous ne sommes pas à l'abri de portages pour PS5.

PSVR Without Parole affirme enfin que le PSVR 2 ne sortira pas en 2021, cela semble évident, mais Sony ne devrait pas donner de date de sortie avant le début d'année prochaine. Pour rappel, un insider déclarait que Sony prendrait la parole le 12 août prochain pour parler de jeux et de réalité virtuelle, rendez-vous la semaine prochaine pour savoir s'il avait raison. Vous pouvez retrouver des jeux et accessoires PS5 sur Amazon.